Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, στη δεύτερη εβδομάδα του. Μέρα με τη μέρα εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερες χώρες της περιοχής.
Τα ξημερώματα, το Ισραήλ βομβάρδισε την ιρανική πρωτεύουσα, Τεχεράνη, κυρίως ένα από τα αεροδρόμιά της, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θέλει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.
Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.
Πεζεσκιάν: Η παράδοση άνευ όρων είναι ένα όνειρο που οι ΗΠΑ θα πάρουν στον τάφο τους
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η απαίτηση των ΗΠΑ για άνευ όρων παράδοση είναι ένα «όνειρο που θα πάρουν στον τάφο τους».
ΗΠΑ: Χτυπήσαμε περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση CENTCOM των ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν κατά την πρώτη εβδομάδα της επιχείρησης «Epic Fury».
Σειρήνες ηχούν στην Άνω Γαλιλαία
Σειρήνες ηχούν στην Άνω Γαλιλαία μετά από νέα εκτόξευση πυραύλων από τον Λίβανο.
Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες από την επίθεση, η οποία πιθανότατα πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ.
«Η υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου έχει εκτοξεύσει δεκάδες ρουκέτες και drones εναντίον του Ισραήλ από τη Δευτέρα», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
Ιράν: Δεν θα ξαναχτυπήσουμε γειτονικές χώρες
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός και αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές.
«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 10 δισ. το «κόστος» του πολέμου
«Αιμορραγία» 10,4 δισ. ευρώ στη κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς και απώλειες 6,81% σε επίπεδο βασικού χρηματιστηριακού δείκτη είναι το κόστος του πολέμου για τη χρηματιστηριακή αγορά από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
Επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό, με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επίθεση από το Ιράν.
Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξε αεροσκάφη να κάνουν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.
Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω «Χ»: «Μικρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».
Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε «κύμα επιθέσεων» στο Ιράν
Οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν «ένα επιπλέον κύμα επιθέσεων» που στόχευσε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος.
Σύμφωνα με τις IDF, περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο των επιθέσεων, το Ισραήλ χτύπησε αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων:
- Την Κύρια Στρατιωτική Σχολή της Ισλαμικής Φρουράς (IRGC), το Πανεπιστήμιο Imam Hossein, που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση αξιωματικών της Φρουράς.
- Έναν χώρο αποθήκευσης της ιρανικής μονάδας πυραύλων.
- Ένα υπόγειο σημείο εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, όπου σύμφωνα με τις IDF «λειτουργούσαν εκατοντάδες στελέχη του καθεστώτος».
Η αεροπορική εταιρεία Emirates αναστέλλει όλες τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι
Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση της στο «Χ».
Η Emirates εκτελούσε κάποιες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων.
Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι στοχοθέτησαν «αυτονομιστές» στο Ιρακινό Κουρδιστάν
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν «αυτονομιστές» στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν.
«Σήμερα το πρωί… χτυπήθηκαν τρεις θέσεις αυτονομιστικών ομάδων στην ιρακινή περιοχή (του Κουρδιστάν)», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
«Εάν οι ομάδες αυτές στην περιοχή (του Κουρδιστάν) προβούν στην παραμικρή ενέργεια κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, θα τις συντρίψουμε», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Οι επαναπατρισμοί Ελλήνων που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή
Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών:
- 46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
- 89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Υπενθυμίζουμε ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.
Βίντεο από την επίθεση στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης
Ισχυρές εκρήξεις συνταράσσουν την Τεχεράνη
Ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την ιρανική πρωτεύουσα.
Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίζονται οι περιοχές που επλήγησαν.
Το Ισραήλ δηλώνει ότι περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν την Τεχεράνη και το κέντρο του Ιράν
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν κύμα πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών θέσεων, εκτοξευτές πυραύλων και άλλων στόχων στην Τεχεράνη και στο κέντρο του Ιράν.
«Περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας… εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων με στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.
Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της Τεχεράνης.
Ξεμένει από βόμβες το Ισραήλ και αγοράζει επειγόντως 12 χιλιάδες BLU-110 A/B
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» για πιθανή πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ αξίας περίπου 151,8 εκατ. δολαρίων, που περιλαμβάνει 12.000 βόμβες τύπου BLU-110A/B, βάρους περίπου 1.000 λιβρών (περίπου 470 κιλών).
Το ιρανικό ναυτικό λέει ότι εξαπέλυσε «μαζικό κύμα επιθέσεων με drones» κατά των αμερικανικών δυνάμεων
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο «μαζικό κύμα επιθέσεων με drones» κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.
«Το ιρανικό ναυτικό στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις και τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ. το Ισραήλ) με μαζικό κύμα επιθέσεων με drones», δήλωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Irna.
Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν ήταν η βάση Αλ Μινχάντ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα, μια ακόμα βάση στο Κουβέιτ καθώς και μια «στρατηγική εγκατάσταση» στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι «περιμένουν» τις αμερικανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι «περιμένουν» τις αμερικανικές δυνάμεις που αναμένεται να συνοδεύσουν τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν παραλύσει λόγω του πολέμου στην περιοχή.
«Περιμένουμε την παρουσία τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Αλί Μοχάμεντ Ναΐνι, ύστερα από την ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ετοιμάζεται να συνοδεύσει πλοία στα Στενά του Ορμούζ.
«Συνιστούμε στους Αμερικάνους, πριν λάβουν την οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν την πυρκαγιά στο αμερικανικό δεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που πρόσφατα αποτέλεσαν στόχο», πρόσθεσε ο Ναΐνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
