Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, στη δεύτερη εβδομάδα του. Μέρα με τη μέρα εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερες χώρες της περιοχής.

Τα ξημερώματα, το Ισραήλ βομβάρδισε την ιρανική πρωτεύουσα, Τεχεράνη, κυρίως ένα από τα αεροδρόμιά της, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θέλει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία: