Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τους δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα πριν από τρεις ημέρες αυξήθηκε στους 1.430. Οι τραυματίες ανέρχονται στους 3.200 και οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς στέγη από την βιβλική καταστροφή στους 3.100.
Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού ο ένας από τον άλλο το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, ισοπεδώνοντας κτήρια και καταπλακώνοντας πολίτες στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Δείτε βίντεο από την βιβλική καταστροφή:
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 68.900 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από τις οικογένειές τους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνάει ο καιρός.
Πολλοί πολίτες στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, χρησιμοποιούν φτυάρια και τα γυμνά τους χέρια για να σκάψουν στα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν.
Το Σάββατο, ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ισοδυναμεί με το 6% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.
Η προκαταρκτική αξιολόγηση υπολογίζει τις απώλειες σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, αλλά δεν καλύπτει την ευρύτερη οικονομική διαταραχή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).
Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας της Νότιας Αμερικής, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι περισσότερα από 14.000 μέλη του στρατού και της αστυνομίας περιπολούν στις πληγείσες περιοχές, όπου η πρόσβαση έχει αποκλειστεί και απαιτούνται ειδικές άδειες για την είσοδο.
Δείτε live από την Βενεζουέλα
Δείτε live:
Βενεζουέλα: Βίντεο από τη διάσωση 11χρονου τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς
Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου καταγράφει δεκάδες διασώστες να έχουν ριχτεί στη μάχη για να σώσουν ένα 11χρονο αγόρι από τα συντρίμμια που προκάλεσαν οι δίδυμοι σεισμοί στη Βενεζουέλα.
Το παιδί ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.
Δείτε το βίντεο:
Τέσσερις ημέρες μετά, οι διασώστες δίνουν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο
Η επιχείρηση διάσωσης στη Βενεζουέλα θα φτάσει σε ένα ζοφερό σημείο καμπής . Μέχρι αυτή την ώρα, πέρασαν πάνω από 72 ώρες από τους δύο φονικούς σεισμούς της Τετάρτης – ένα κρίσιμο χρονικό περιθώριο για τη διάσωση όσων εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.
Μετά από τρεις ημέρες, οι πιθανότητες επιβίωσης κάποιου χωρίς νερό μειώνονται ραγδαία. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι πολλές διασώσεις επιζώντων μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός των πρώτων πέντε ή έξι ημερών μετά από μια καταστροφή.
Δείτε βίντεο:
Ροντρίγκες: 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια και 2.741 διασώστες στη Βενεζουέλα
Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια και 2.741 διασώστες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα.
Στον λογαριασμό της στο Telegram, η Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι οι διεθνείς διασώστες «έχουν ήδη ενσωματωθεί στις ομάδες μας για να ανταποκριθούν από κοινού στην έκτακτη ανάγκη».
Νωρίτερα, ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και αδελφός της, δήλωσε ότι υπήρχαν 21 ομάδες από άλλες χώρες και 2.242 διασώστες.