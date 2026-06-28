Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τους δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα πριν από τρεις ημέρες αυξήθηκε στους 1.430. Οι τραυματίες ανέρχονται στους 3.200 και οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς στέγη από την βιβλική καταστροφή στους 3.100.

Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού ο ένας από τον άλλο το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, ισοπεδώνοντας κτήρια και καταπλακώνοντας πολίτες στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Δείτε βίντεο από την βιβλική καταστροφή:

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 68.900 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από τις οικογένειές τους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνάει ο καιρός.

Πολλοί πολίτες στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, χρησιμοποιούν φτυάρια και τα γυμνά τους χέρια για να σκάψουν στα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν.

Το Σάββατο, ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ισοδυναμεί με το 6% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

Η προκαταρκτική αξιολόγηση υπολογίζει τις απώλειες σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, αλλά δεν καλύπτει την ευρύτερη οικονομική διαταραχή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας της Νότιας Αμερικής, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι περισσότερα από 14.000 μέλη του στρατού και της αστυνομίας περιπολούν στις πληγείσες περιοχές, όπου η πρόσβαση έχει αποκλειστεί και απαιτούνται ειδικές άδειες για την είσοδο.

Δείτε live από την Βενεζουέλα

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