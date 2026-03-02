Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε το απόγευμα της Δευτέρας (2/3) διάγγελμα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν είναι σε πλήρη εξέλιξη, με εκατέρωθεν πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τελετής απονομής του Μεταλλίου της Τιμής στον Λευκό Οίκο.

«Το Ιράν θα είχε σύντομα πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην Αμερική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι:

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διεξάγουν μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Το Ιράν θα είχε σύντομα πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην Αμερική. Το καθεστώς είχε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τοπικές όσο και στο εξωτερικό, και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας».

Συνεχίζοντας είπε ότι «ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα, θα ήταν απαράδεκτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αυτή ήταν η τελευταία μας καλύτερη ευκαιρία να επιτεθούμε», είπε.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι οι στόχοι της επιχείρησης στο Ιράν είναι «σαφείς», συμπεριλαμβανομένης της «καταστροφής των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν» και της «εξόντωσης του ναυτικού του», εκτός από την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Συμπλήρωσε ότι η χώρα «δεν μπορεί να συνεχίσει να οπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικές δυνάμεις εκτός των συνόρων της».

«Συνεχίζουμε την αποστολή στο Ιράν στη μνήμη των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη»

Ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι η χώρα πενθεί για τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε μάχη.

«Στη μνήμη τους, συνεχίζουμε αυτή την αποστολή με σφοδρή και αταλάντευτη αποφασιστικότητα να συντρίψουμε την απειλή που αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς επιβάλλει στον αμερικανικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις». Αναφέρει ότι αρχικά είχαν προβλεφθεί τέσσερις-πέντε εβδομάδες, αλλά προσθέτει ότι «έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ περισσότερο».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους Αμερικανούς στρατιώτες, κάτι που προκάλεσε έντονο χειροκρότημα στην αίθουσα.

«Δεν βαριέμαι. Ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει πέντε εβδομάδες, αλλά μπορεί και πολύ περισσότερο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «οι ΗΠΑ είναι «σημαντικά μπροστά από τις προβλέψεις τους» για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν «την ικανότητα να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από αυτό» πριν απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι θέλει να το τελειώσει «πολύ γρήγορα». «Δεν βαριέμαι, δεν υπάρχει τίποτα βαρετό σε αυτό».

«Κάποιος από τα μέσα ενημέρωσης είπε: «Νομίζω ότι θα βαρεθεί μετά από μια ή δύο εβδομάδες»… Όχι, δεν βαριόμαστε. Εγώ ποτέ δεν βαριέμαι».

Τραμπ: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να εξαλείψουμε την απειλή»

Έπειτα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σχολίασε ότι αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν επειδή αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για να «εξαλείψει τις ανυπόφορες απειλές που θέτει αυτό το άρρωστο και απειλητικό καθεστώς».

Αναφέρθηκε επίσης στη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, αξιωματικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το 2020 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. «Εδώ και σχεδόν 47 χρόνια, αυτό το καθεστώς επιτίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σκοτώνει Αμερικανούς»..

«Κάθε φορά που βλέπετε κάποιον με χαμένα χέρια και πόδια ή ένα πρόσωπο που έχει καταστραφεί εντελώς από βίαια βία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτό προκλήθηκε από μια βόμβα στο δρόμο του Ιράν. Τις έβαλε εκεί ο στρατηγός Σουλεϊμανί, ο πατέρας των βομβών στο δρόμο – κάτι για το οποίο ήταν πολύ περήφανος.

«Αλλά τον εξόντωσα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου».

Δείτε τις δηλώσεις Τραμπ