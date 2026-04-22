Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, γράφοντας χαρακτηριστικά«θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός».

Σύμφωνα με το Axios η εκεχειρία δεν είναι αορίστου χρόνου και το περιθώριο που δίνει ο Τραμπ στην Τεχεράνη είναι 3-5 ημέρες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του προέδρου των ΗΠΑ:

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη – και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση. Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στο Στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε ετοιμότητα, και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Το παρασκήνιο της απόφασης του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, το απόγευμα της Τρίτης στον Λευκό Οίκο, καλούμενος να αντιμετωπίσει το ζήτημα με το Ιράν.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι ΗΠΑ είχαν στείλει στην Τεχεράνη μια λίστα με γενικά σημεία συμφωνίας στα οποία ήθελαν να συμφωνήσουν οι Ιρανοί πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών. Ωστόσο, πέρασαν ημέρες χωρίς οι ΗΠΑ να λάβουν απάντηση, γεγονός που εγείρει υποψίες για το πόσα θα μπορούσαν να πετύχουν ο Βανς, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ.

Καθώς ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκεθ, τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση δεν είχε ακόμη λάβει καμία απάντηση από τους Ιρανούς. Οι αξιωματούχοι είχαν παροτρύνει τον διαμεσολαβητή από το Πακιστάν, Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, να λάβει τουλάχιστον κάποιο είδος απάντησης πριν ο Βανς επιβιβαστεί με σκοπό να πάει στο Ισλαμαμπάντ.

Στον Λευκό Οίκο, οι κορυφαίοι βοηθοί του Τραμπ πιστεύουν ότι ο κύριος λόγος που δεν έλαβαν απάντηση ήταν οι ρωγμές εντός της νυν ιρανικής ηγεσίας.

Μέρος αυτού του παράγοντα που περιπλέκει την κατάσταση, πιστεύουν οι ΗΠΑ, είναι το κατά πόσον ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ δίνει στους υφισταμένους του σαφείς οδηγίες – ή αν απλώς πρέπει να μαντέψουν τι θέλει χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες.

Το Ιράν επιδεικνύει πυραύλους σε συγκεντρώσεις

Την ίδια ώρα που ο Τραμπ προτείνει παράταση εκεχειρίας, οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν επιδεικτικά σε πλήθος πολιτών τους πυραύλους τους.

Ειδικότερα, ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος «Ghadr» παρουσιάστηκε σε πλήρη επίδειξη, κατά τη διάρκεια νυχτερινής συγκέντρωσης υπέρ της κυβέρνησης σε κεντρική πλατεία της Τεχεράνης. Οι Ιρανοί φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική» και επευφημούσαν τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Ματζίντ Μουσάβι, καλώντας τον να «στοχεύσει το Τελ Αβίβ».

