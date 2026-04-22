Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, γράφοντας χαρακτηριστικά«θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός».
Σύμφωνα με το Axios η εκεχειρία δεν είναι αορίστου χρόνου και το περιθώριο που δίνει ο Τραμπ στην Τεχεράνη είναι 3-5 ημέρες.
Αναλυτικά η ανάρτησή του προέδρου των ΗΠΑ:
«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη – και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση. Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στο Στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε ετοιμότητα, και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».
Το παρασκήνιο της απόφασης του Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, το απόγευμα της Τρίτης στον Λευκό Οίκο, καλούμενος να αντιμετωπίσει το ζήτημα με το Ιράν.
Τις προηγούμενες ημέρες, οι ΗΠΑ είχαν στείλει στην Τεχεράνη μια λίστα με γενικά σημεία συμφωνίας στα οποία ήθελαν να συμφωνήσουν οι Ιρανοί πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών. Ωστόσο, πέρασαν ημέρες χωρίς οι ΗΠΑ να λάβουν απάντηση, γεγονός που εγείρει υποψίες για το πόσα θα μπορούσαν να πετύχουν ο Βανς, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ.
Καθώς ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκεθ, τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση δεν είχε ακόμη λάβει καμία απάντηση από τους Ιρανούς. Οι αξιωματούχοι είχαν παροτρύνει τον διαμεσολαβητή από το Πακιστάν, Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, να λάβει τουλάχιστον κάποιο είδος απάντησης πριν ο Βανς επιβιβαστεί με σκοπό να πάει στο Ισλαμαμπάντ.
Στον Λευκό Οίκο, οι κορυφαίοι βοηθοί του Τραμπ πιστεύουν ότι ο κύριος λόγος που δεν έλαβαν απάντηση ήταν οι ρωγμές εντός της νυν ιρανικής ηγεσίας.
Μέρος αυτού του παράγοντα που περιπλέκει την κατάσταση, πιστεύουν οι ΗΠΑ, είναι το κατά πόσον ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ δίνει στους υφισταμένους του σαφείς οδηγίες – ή αν απλώς πρέπει να μαντέψουν τι θέλει χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες.
Το Ιράν επιδεικνύει πυραύλους σε συγκεντρώσεις
Την ίδια ώρα που ο Τραμπ προτείνει παράταση εκεχειρίας, οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν επιδεικτικά σε πλήθος πολιτών τους πυραύλους τους.
Ειδικότερα, ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος «Ghadr» παρουσιάστηκε σε πλήρη επίδειξη, κατά τη διάρκεια νυχτερινής συγκέντρωσης υπέρ της κυβέρνησης σε κεντρική πλατεία της Τεχεράνης. Οι Ιρανοί φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική» και επευφημούσαν τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Ματζίντ Μουσάβι, καλώντας τον να «στοχεύσει το Τελ Αβίβ».
Δείτε σχετικά βίντεο:
Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:
Μπορείτε να βρείτε τις προηγούμενες εξελίξεις της ημέρας ΕΔΩ.
Το Λονδίνο φιλοξενεί σήμερα και αύριο συνομιλίες για τη διαμόρφωση αποστολής με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες
Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα υποδεχθεί σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στρατιωτικούς περίπου τριάντα χωρών για να συζητήσουν για τη διαμόρφωση μιας αποστολής υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Η διάσκεψη αυτή θα επιτρέψει «να προοδεύσει ο λεπτομερής σχεδιασμός του εκ νέου ανοίγματος του Στενού μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, ύστερα από τις «προόδους» που επιτεύχθηκαν κατά τις συνομιλίες του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, διευκρίνισε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Σε ετοιμότητα το Ισλαμαμπάντ να φιλοξενήσει νέες συνομιλίες, παρ΄ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε αδιέξοδο
Δείτε εικόνες:
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «EPAMINONDAS» στο Ομάν.
Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, νέο περιστατικό ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.
Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Πρωθυπουργός Λιβάνου: «Δεν θα επιτρέψουμε στη Χεζμπολάχ να μας φέρει σε δύσκολη θέση ή να μας εκφοβίσει»
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο Σαλάμ δήλωσε: «Δεν θέλουμε αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ, αλλά δεν θα της επιτρέψουμε να μας φέρει σε δύσκολη θέση ή να μας εκφοβίσει». Πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει κυρίαρχο κράτος όταν τα όπλα βρίσκονται στα χέρια του στρατού και ένοπλων ομάδων εκτός νόμου».
Λίβανος: «Δεν θα επιτρέψουμε στη Χεζμπολάχ να μας φέρει σε δύσκολη θέση ή να μας εκφοβίσει»
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο Σαλάμ δήλωσε: «Δεν θέλουμε αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ, αλλά δεν θα της επιτρέψουμε να μας φέρει σε δύσκολη θέση ή να μας εκφοβίσει».
Πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει κυρίαρχο κράτος όταν τα όπλα βρίσκονται στα χέρια του στρατού και ένοπλων ομάδων εκτός νόμου».
Axios: «Ο Τραμπ δίνει περιθώριο 3-5 ημερών στους Ιρανούς»
Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios πως ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει ένα μικρό περιθώριο στο Ιράν προκειμένου να συνεννοηθούν για τις διαπραγματεύσεις.
«Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει άλλες 3 έως 5 ημέρες εκεχειρίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Ιρανούς να βάλουν μια τάξη στα πράγματα», ανέφερε μια αμερικανική πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα. «Δεν θα είναι αόριστης διάρκειας», τόνισαν.
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από πυρά περιπολικού του Ιράν ανοικτά του Ομάν
Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» 15 ναυτικά μίλια (σχεδόν 28 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν, με τον κυβερνήτη πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων–δεν διευκρινίζεται η σημαία του, ούτε σε ποια χώρα ανήκει–να αναφέρει πως περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.
Κατά την ανακοίνωση του UKMTO, δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο σκάφος και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.
Τραμπ: Το Ιράν καταρρέει οικονομικά - Θέλουν να ανοίξει άμεσα το Στενό του Ορμούζ
«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν να ανοίξει άμεσα το Στενό του Ορμούζ – Πεθαίνουν για μετρητά! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Ο στρατός και η αστυνομία παραπονιούνται ότι δεν πληρώνονται. SOS!!!», αναφέρει σε νεότερη ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.
Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που κατείχε διοικητική θέση στην πολιτική άμυνα και κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Mizan.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Ένας νεκρός από ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση με drone στα περίχωρα του Τζαμπούρ στη δυτική Μπεκάα.
Από την επίθεση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν και δύο τραυματίες.