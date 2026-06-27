Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη χώρα αυτή την εβδομάδα, με τον επίσημο απολογισμό να ξεπερνά πλέον τους 900 νεκρούς, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την άφιξη περισσότερων από 1.600 ξένων διασωστών, όμως στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι εξακολουθούν να σκάβουν με γυμνά χέρια αναζητώντας συγγενείς και φίλους κάτω από τα ερείπια.

🫡 La @UMEgob se afana en ofrecer la ayuda y las capacidades necesarias en la zona cero del terremoto de #Venezuela. 🐕 Las unidades caninas y el personal desplegado trabajan en el reconocimiento previo y la búsqueda de supervivientes. 💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/66aalnTAKw — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 27, 2026

Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε ότι ακόμη 10 χώρες πρόκειται να συμμετάσχουν στη διεθνή επιχείρηση διάσωσης, ενώ περίπου 14.000 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, τόσο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων όσο και για τη διατήρηση της τάξης και την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών, Όλιβερ Μπλάνκο, μέσα στις τελευταίες ώρες προσγειώθηκαν 17 αεροσκάφη που μετέφεραν περισσότερα από 1.600 μέλη σωστικών συνεργείων, ενώ μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένονται ακόμη 25 πτήσεις με διασώστες και ανθρωπιστική βοήθεια.

«Ευχαριστούμε τη διεθνή κοινότητα για την αλληλεγγύη και τη στήριξή της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τον λαό της Βενεζουέλας», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Βενεζουέλα: Μωρό γεννήθηκε στα ερείπια με τη βοήθεια διασωστών

Μια γυναίκα στη Βενεζουέλα γέννησε στα ερείπια μετά από σεισμό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή ιατρική βοήθεια. Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε σε ένα κατεστραμμένο κτίριο. Δεν υπήρχαν γιατροί, ρεύμα και εξοπλισμός κοντά. Εθελοντές βοήθησαν ώστε να γεννηθεί το μωρό χρησιμοποιώντας τους φακούς τους.

💔A woman in Venezuela gave birth in the ruins after an earthquake, without electricity or medical assistance The delivery took place in a destroyed building. There were no doctors, no power, and no equipment nearby. Volunteers helped and delivered the baby using flashlight… pic.twitter.com/BZQuE4ieIF — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Οι κάτοικοι μιλούν για απουσία του κράτους

Παρά τη μεγάλη διεθνή κινητοποίηση, οι μαρτυρίες από τη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα.

While rescue teams continue searching through the rubble after the earthquake in Venezuela, volunteers are also looking for pets trapped inside the collapsed buildings. Dogs, cats and other animals are being pulled from the wreckage, scared, injured and waiting to be reunited… pic.twitter.com/KnJln7dTKA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 27, 2026

Περισσότερα από 100 κτίρια, πολλά από αυτά πολυώροφες πολυκατοικίες, έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι επί ημέρες υπήρχε έλλειψη βαρέων μηχανημάτων και ανεπαρκής παρουσία των κρατικών συνεργείων, με αποτέλεσμα οικογένειες, γείτονες και εθελοντές να επιχειρούν μόνοι τους να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι άνθρωποι σκάβουν κυριολεκτικά με τα χέρια μέσα στα συντρίμμια, ελπίζοντας να βρουν ζωντανούς τους αγαπημένους τους.

AGAINST THE ODDS, SHE SURVIVED !!! Rescuers in Venezuela pulled a woman alive from beneath the rubble. Emergency workers and people standing nearby watched in disbelief. As the search for survivors continues, every rescue is a reminder that hope can still be found beneath the… pic.twitter.com/hTJfhaKmeD — Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) June 26, 2026

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τον 23χρονο Αλεσάντρο ντελ Γιουδίτσε, ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό μπετόν και μετάλλων. Δίπλα του, η γιαγιά του, Αμπάρο, απομακρύνει πέτρες με γυμνά χέρια.

«Είναι εκεί… υπάρχουν τόσοι πολλοί τσιμεντόλιθοι που δεν μπορούμε να τους μετακινήσουμε μόνοι μας», είπε με λυγμούς.

Ακόμη πιο οργισμένος εμφανίστηκε ο κάτοικος Άρχενις Μέντες.

«Οι αρχές είναι άχρηστες. Ο στρατός θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ με όλα τα μηχανήματα που διαθέτει.»

Ο Ομάρ Ρέγιες είπε ότι περίπου 20 μέλη της οικογένειας πέθαναν. «Έχω μείνει μόνος σε αυτή τη ζωή», είπε ο Ρέγιες, περπατώντας μέσα στα ερείπια όπου ήταν θαμμένα δύο από τα παιδιά του.

Mωρό ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα, 32 ώρες μετά τους σεισμούς

Νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα κτιρίου που είχε καταρρεύσει, 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Το «θαύμα» έγινε αργά το βράδυ της Παρασκευής, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γουάιρα.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

Hemos logrado rescatar a Chanel, la perrita de Camila Sofía. Camila aún permanece entre los escombros. Nuestros equipos trabajan para generar el espacio necesario que permita acceder hasta ella y efectuar el rescate de forma segura. Dios permita que pronto podamos rescatarla… pic.twitter.com/RA4tEKOpOX — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

Περιορισμοί στην πρόσβαση και αποκλεισμός της πληγείσας περιοχής

Το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές απέκλεισαν τον βασικό οδικό άξονα που συνδέει τη Λα Γκουάιρα με το Καράκας, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη κυκλοφορία εμπόδιζε τη διέλευση ασθενοφόρων και διασωστικών συνεργείων.

Πλέον, μόνο όσοι συμμετέχουν σε επίσημες αποστολές διάσωσης μπορούν να περάσουν τα μπλόκα, ενώ οι υπόλοιποι χρειάζονται ειδική άδεια. Δημοσιογράφοι του Reuters ανέφεραν ότι εμποδίστηκαν από την αστυνομία να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό δρόμο, ενώ η παλαιότερη εναλλακτική διαδρομή είχε μπλοκάρει από την κυκλοφορία.

Η απόφαση προκάλεσε ερωτήματα, καθώς μέχρι πρόσφατα η ίδια η κυβέρνηση καλούσε πολίτες και εθελοντές να μεταφέρουν τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια ακόμη και με μοτοσικλέτες προς τις πληγείσες περιοχές.

Διακοπές ρεύματος και κατεστραμμένες υποδομές

Στην περιοχή του επίκεντρου, κοντά στο Μορόν, αλλά και στη Λα Γκουάιρα, μεγάλες περιοχές εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποκατασταθεί περίπου το 60% του ηλεκτρικού δικτύου, ωστόσο οι ζημιές παραμένουν εκτεταμένες.

Το ήδη επιβαρυμένο ενεργειακό σύστημα της Βενεζουέλας, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω χρόνιας υποεπένδυσης και των διεθνών κυρώσεων, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες μετά την καταστροφή.

Πάνω από 54.000 αγνοούμενοι σύμφωνα με την αντιπολίτευση

Ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους και εγκλωβισμένους, ιστοσελίδα που υποστηρίζεται από την αντιπολίτευση συγκεντρώνει δηλώσεις συγγενών και αναφέρει ότι οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τους 54.000.

Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ωστόσο αποτυπώνουν το χάος που επικρατεί στις πληγείσες περιοχές και τη δυσκολία επικοινωνίας με πολλές κοινότητες.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τις 10.000, γεγονός που θα κατατάξει την τραγωδία ανάμεσα στις πιο πολύνεκρες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι έως και 7 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από την καταστροφή, ενώ οι οικονομικές ζημιές υπολογίζονται ήδη σε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διεθνής βοήθεια και αμερικανική στήριξη

Οι εξελίξεις αποκτούν και έντονη γεωπολιτική διάσταση.

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετά από σύσκεψη με τη Βόρεια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και ειδικούς σε φυσικές καταστροφές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ προχωρούν και σε προσωρινή χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων για να διευκολυνθεί η αποστολή βοήθειας.

Παράλληλα, δύο αμερικανικά πλοία έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ ελικόπτερα και μεταγωγικά αεροσκάφη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μεταξύ των διεθνών αποστολών που επιχειρούν βρίσκεται και ομάδα διασωστών από το Ελ Σαλβαδόρ, με τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε να ανακοινώνει μέσω του Χ ότι οι διασώστες της χώρας του έχουν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν αρκετούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη.

Λεηλασίες και πολιτική ένταση

Την ίδια ώρα, μάρτυρες κάνουν λόγο για περιστατικά λεηλασιών σε αρκετές συνοικίες της Λα Γκουάιρα, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να αποκαταστήσουν την τάξη.

Η τραγωδία προκαλεί ήδη σοβαρούς πολιτικούς κραδασμούς για τη μεταβατική κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Κατά την επίσκεψή της σε συνοικία του Καράκας, όπου κατέρρευσε πολυκατοικία, συγγενείς εγκλωβισμένων την υποδέχθηκαν με έντονες αποδοκιμασίες.

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία μέσα σε μια τέτοια τραγωδία», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι ο πετρελαϊκός τομέας της χώρας δεν υπέστη σοβαρές ζημιές. Η υπουργός Πετρελαίου Πάουλα Ενάο ανακοίνωσε ότι τόσο η παραγωγή όσο και η διανομή καυσίμων συνεχίζονται κανονικά, με στελέχη του κλάδου να επιβεβαιώνουν ότι οι βασικές ενεργειακές υποδομές απέφυγαν σημαντικές καταστροφές.