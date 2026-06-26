Στους 589 νεκρούς και τους 2.980 τραυματίες ανέρχεται πλέον ο τραγικός απολογισμός από τον διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Ο νέος αυτός αριθμός των θυμάτων είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό των 235 νεκρών, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους των αρχών.

«Θα διασώσουμε τους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι. Εργαζόμαστε ακούραστα για αυτή την αποστολή», δήλωσε η Ροντρίγκες, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, καθώς εκατοντάδες διασώστες αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

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Εφιάλτης για έως και 50.000 αγνοουμένους

Η βιβλική καταστροφή συμπληρώνεται από την αγωνία για τη ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να αγγίζουν ακόμη και τις 50.000, ενώ στον ειδικό ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους έχουν ήδη αναφερθεί πάνω από 49.600 ονόματα.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) προχωρά σε ακόμα πιο δυσοίωνες προβλέψεις, εκτιμώντας ότι οι θάνατοι μπορεί τελικά να ξεπεράσουν τους 10.000. Μεταξύ των θυμάτων και των αγνοουμένων βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι. Ενδεικτικά, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ήδη τον θάνατο τριών πολιτών του, ενώ τέσσερις παραμένουν παγιδευμένοι και άλλοι 99 αγνοούνται.

Σχεδόν 7 εκατομμύρια πληγέντες

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 250 κτήρια, ανάμεσά τους πολυώροφες κατοικίες και ξενοδοχεία, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σοβαρές πληγές έχουν δεχτεί και οι υποδομές υγείας, καθώς τουλάχιστον οκτώ νοσοκομεία, οι εγκαταστάσεις του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, αλλά και η γαλλική πρεσβεία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ, ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή αγγίζει τα 7 εκατομμύρια. Χιλιάδες πολίτες έχουν μείνει άστεγοι, βρίσκοντας καταφύγιο σε πρόχειρους καταυλισμούς στις πλαγιές των λόφων («barrios»), ενώ ο ΟΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διανομή προσωρινών καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικής βοήθειας.