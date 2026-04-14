Λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, πόζαρε για φωτογραφίες με τη Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμαντέχ, κατά την έναρξη της συνάντησής τους – την πιο υψηλόβαθμη δια ζώσης επαφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.

Αν και Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στους Times of Israel ότι το δίδυμο θα αντάλλασσε χειραψία, οι πρέσβεις απέφυγαν να το πράξουν πριν εισέλθουν σε μια ιδιωτική αίθουσα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον Σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Νίντχαμ, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ισά και τον Πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες διευκολύνουν τη διεξαγωγή της συνάντησης.

Οι έξι αξιωματούχοι δεν δέχτηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους πριν κατευθυνθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Το Ισραήλ στοχεύει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση για να συζητήσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, παράλληλα με μια ενδεχόμενη συνθήκη ειρήνης με τον Λίβανο, ενώ κορυφαία προτεραιότητα της Βηρυτού είναι η εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός – κάτι που η Ιερουσαλήμ έχει αποκλείσει, ωθώντας δύο αξιωματούχους που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της συνάντησης να μετριάσουν τις προσδοκίες τους για το τι μπορεί να επιτευχθεί.

