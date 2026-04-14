Ρούμπιο: «Δεν θα λυθούν όλα μέσα σε έξι ώρες - Ιστορική ευκαιρία οι συνομιλίες»
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαδικασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται «κόντρα σε δεκαετίες ιστορίας και πολυπλοκότητας», επισημαίνοντας τις βαθιές ρίζες των προβλημάτων που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν.
Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ στην περιοχή, η οποία – όπως σημείωσε – διαρκεί εδώ και 20 έως 30 χρόνια.
Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες δεν αναμένεται να αποδώσουν άμεσα πλήρη αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι «όλα τα πολύπλοκα ζητήματα δεν θα επιλυθούν μέσα στις επόμενες έξι ώρες».
Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα αποτελέσει την αρχή για πρόοδο και τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέψει περαιτέρω εξελίξεις.
Φωτογραφίες έβγαλαν οι πρέσβεις Ισραήλ - Λιβάνου
Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, πόζαρε για φωτογραφίες με τη Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμαντέχ, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον – την πιο υψηλόβαθμη δια ζώσης επαφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.
Αν και Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στους Times of Israel ότι το δίδυμο θα αντάλλασσε χειραψία, οι πρέσβεις απέφυγαν να το πράξουν πριν εισέλθουν σε μια ιδιωτική αίθουσα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον Σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Νίντχαμ, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ισά και τον Πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες διευκολύνουν τη διεξαγωγή της συνάντησης.
Οι έξι αξιωματούχοι δεν δέχτηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους πριν κατευθυνθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων.
Το Ισραήλ στοχεύει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση για να συζητήσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, παράλληλα με μια ενδεχόμενη συνθήκη ειρήνης με τον Λίβανο, ενώ κορυφαία προτεραιότητα της Βηρυτού είναι η εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός – κάτι που η Ιερουσαλήμ έχει αποκλείσει, ωθώντας δύο αξιωματούχους που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της συνάντησης να μετριάσουν τις προσδοκίες τους για το τι μπορεί να επιτευχθεί.
CENTCOM: «Κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό»
Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών εφαρμόζεται από 10.000 στρατιώτες, δεκάδες πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).
«Κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών, κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό και έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να κάνουν αναστροφή και να επανεισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν», σημειώνεται.
«Ο αποκλεισμός επιβάλλεται αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.
Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έχοντας ξεκινήσει από μη ιρανικούς λιμένες», ανέφερε.
More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026
Τραμπ: «Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω»
«Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος, νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», δήλωσε σε σύντομη επικοινωνία του με την εφημερίδα Corriere della Sera ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.
Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός χθες (13/4) χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου με αναφορά στον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄.
«Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δυο λεπτά, αν είχε τη δυνατότητα», πρόσθεσε ο Τραμπ.
Σε νέα του αναφορά στον Ποντίφικα, επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Λέων «δεν καταλαβαίνει και δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο, διότι δεν έχει ιδέα του τι συμβαίνει».
«Δεν καταλαβαίνει ότι στο Ιράν, τον περασμένο μήνα δολοφόνησαν 42.000 διαδηλωτές και ότι η χώρα αποτελεί πυρηνική απειλή», ολοκλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
17 έθνη προτρέπουν Ισραήλ και Λίβανο να αδράξουν την «ευκαιρία» των απευθείας συνομιλιών
Οι υπουργοί Εξωτερικών 17 χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καλούν το Ισραήλ και τον Λίβανο να «αδράξουν αυτή την ευκαιρία» των συνομιλιών μεταξύ των δύο εθνών που πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον.
Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε την κοινή δήλωση των υπουργών, αναφέροντας ότι «οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για τη διασφάλιση διαρκούς ασφάλειας για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή».
Πλήγμα από drone σε πόλη του βόρειου Ισραήλ
Οι ισραηλινές δυνάμεις διάσωσης ανταποκρίνονται σε αναφορές για πρόσκρουση drone της Χεζμπολάχ στην πόλη Ναχαρίγια, του βόρειου Ισραήλ.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου
Λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η συνάντηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον.
Στις συνομιλίες συμμετέχουν οι πρέσβεις των δύο χωρών στις ΗΠΑ – ο Ισραηλινός Γιεχίελ Λάιτερ και η Λιβανέζα Νάντα Χαμάντε Μοαβάντ -, που αναμένεται να ανταλλάξουν επίσημα χειραψία, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την υψηλότερου επιπέδου επαφή μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες, όπως δήλωσε στους The Times of Israel Αμερικανός αξιωματούχος που έχει γνώση του ζητήματος.
Στη συνέχεια, οι δύο πρέσβεις θα μεταβούν σε άλλη αίθουσα για να ξεκινήσει η συνάντηση, μετά την οποία αναμένεται να δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση, πρόσθεσε ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να παραστεί στη συνάντηση που γίνεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τον ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, Mike Needham και τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Λίβανο, Michel Issa, να έχουν ρόλο μεσολαβητή.
Σειρά επιθέσεων κατά ισραηλινών στόχων από τη Χεζμπολάχ
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων και πόλεων του Βορρά.
Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον των πόλεων Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ στο βόρειο Ισραήλ.
Είκοσι άτομα παραμένουν στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν
Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom δήλωσε σήμερα, μία ημέρα αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την τελική φάση απομάκρυνσης του προσωπικού, ότι μόνο 20 άτομα του προσωπικού της παραμένουν στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν.
Η Rosatom, η οποία κατασκευάζει δύο νέες μονάδες στην περιοχή, απομάκρυνε εκατοντάδες εργαζόμενους της από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, είπε ότι η Rosatom «είναι όσο το δυνατόν έτοιμη» να ξαναρχίσει την κατασκευή της δεύτερης και τρίτης μονάδας όταν καταστεί εφικτό και αυτό παραμένει προτεραιότητά της.
Ο Λιχατσόφ είπε ότι η τελευταία ομάδα 108 εργαζόμενων που απομακρύνθηκε αναμένεται να περάσει από το Ιράν στην Αρμενία τη νύχτα της Τρίτης.
Bloomberg: Το Ιράν εξετάζει «πάγωμα» ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ
Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας βραχυπρόθεσμης παύσης των αποστολών φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αποφύγει τη δοκιμασία του αμερικανικού αποκλεισμού και την υπονόμευση ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις της Τεχεράνης.
Το ΔΝΤ βλέπει πτώση στην παγκόσμια ανάπτυξη
Το ΔΝΤ μείωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026, προειδοποιώντας ότι η οικονομία ενδέχεται να «εκτροχιαστεί» από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λόγω του ότι η σύγκρουση αναστατώνει τις αγορές πρώτων υλών και προκαλεί αύξηση των τιμών.
Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,1% φέτος, από 3,3% που αναμενόταν τον Ιανουάριο, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην τελευταία έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές.
Η ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, των Ηνωμένων Πολιτειών, αναθεωρήθηκε επίσης προς τα κάτω λόγω του πολέμου.
Το Ισραήλ δηλώνει ότι θέλει να επιτύχει «ειρήνη και εξομάλυνση» με τον Λίβανο
Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει να «εξομαλύνει» τις σχέσεις με τον Λίβανο, λίγο πριν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον.
«Θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη και εξομάλυνση με το κράτος του Λιβάνου… Δεν υπάρχουν μείζονες διαφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το πρόβλημα είναι η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Τσέχο ομόλογό του, Πετρ Ματσίνκα στην Ιερουσαλήμ.
Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες πριν τις συζητήσεις μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων, που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα στην Ουάσινγκτον, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποδέχτηκε αίτημα για άμεσες συνομιλίες με τη Βηρυτό.
Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, ζήτησε την ακύρωση αυτών των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι τέτοιου είδους συνομιλίες ισοδυναμούν με «παράδοση».
Το σιιτικό κίνημα, σύμμαχος της Τεχεράνης, μπήκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να εκδικηθεί τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
Από τις αρχές Μαρτίου, ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο στον Λίβανο.
Σύμφωνα με τον Σάαρ, η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ «ενάντια στη θέληση της λιβανικής κυβέρνησης», θέτοντας «πρόβλημα για την κυριαρχία του Λιβάνου», καθώς και «για την ασφάλεια του Ισραήλ».
Το «πρόβλημα» της Χεζμπολάχ – την οποία το Ισραήλ θέλει από τη Βηρυτό να την αφοπλίσει – «πρέπει να επιλυθεί για να περάσουμε σε μια διαφορετική φάση», τόνισε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.
Οι διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον, οι πρώτες του είδους τους από το 1993, θα πραγματοποιηθούν υπό τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, Γέσιελ Λάιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοάουατ, καθώς και τον πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα.
Βίντεο: Οι IDF εντοπίζουν όπλα της Χεζμπολάχ σε σπίτι στον Λίβανο
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα, που δείχνουν στρατιώτες να εντοπίζουν οπλισμό της Χεζμπολάχ μέσα σε μια κατοικία στον νότιο Λίβανο.
Τα όπλα εντοπίστηκαν από στρατιώτες της Ταξιαρχίας Nahal.
Σύμφωνα με τις IDF, οι στρατιώτες της Nahal, σε συντονισμό με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, κατέστρεψαν επίσης αρκετές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και αποθηκών οπλισμού.
Κομισιόν: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέψευσε τα σενάρια περί άμεσης έλλειψης καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανησυχία της επικεντρώνεται στην επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών το επόμενο διάστημα.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για δημοσιεύματα και επιστολές φορέων του αεροπορικού κλάδου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άνα-Κάιζα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για έλλειψη καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών».
Όπως είπε, η ομάδα συντονισμού για την ενέργεια στην ΕΕ που συνεδρίασε πριν από μερικές ημέρες, επιβεβαίωσε ότι «οι προμήθειες αργού πετρελαίου στα διυλιστήρια της ΕΕ παραμένουν σταθερές και δεν υπάρχει ανάγκη για αποδέσμευση επιπλέον αποθεμάτων επί του παρόντος».
Σημείωσε, ωστόσο, ότι «η κατάσταση στα καύσιμα αεροσκαφών παραμένει η κύρια ανησυχία μας αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας πως «τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο βασίζεται σε εισαγωγές».
Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τον συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία, συγκαλώντας εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των ομάδων συντονισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η πλήρης εικόνα και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα αποθέματα, τη δυναμικότητα διύλισης και τις εναλλακτικές οδούς εισαγωγής.
Υπογράμμισε, επίσης, ότι η «στενή παρακολούθηση και πλήρης επίγνωση της κατάστασης» είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί «να προτείνει ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον χρειαστεί».
Αναφορικά με το επικείμενο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που αναμένεται να παρουσιάσει η Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, η εκπρόσωπος περιορίστηκε να δηλώσει ότι η προσέγγιση θα είναι «ολιστική», χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Μοσάντ: Η αποστολή μας δεν έχει τελειώσει μέχρι να ανατραπεί το καθεστώς στο Ιράν
Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, δήλωσε ότι η υπηρεσία πληροφοριών «επιχειρούσε στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν, μιλώντας σε τελετή για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
«Παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ», ανέφερε.
«Αλλά η αποστολή μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», πρόσθεσε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. «Δεν θεωρήσαμε ότι αυτή η αποστολή θα ολοκληρωνόταν άμεσα με τη λήξη των μαχών. Αντιθέτως, σχεδιάσαμε εντατικά ώστε η επιχείρησή μας να συνεχιστεί και να αποφέρει αποτελέσματα ακόμη και μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη».
Ο επικεφαλής της Μοσάντ δήλωσε ότι η αποστολή της υπηρεσίας «θα ολοκληρωθεί μόνο όταν αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς αντικατασταθεί».
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, είπε ο Μπαρνέα, «είναι η πραγματική αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε απαθείς, παρακολουθώντας, απέναντι σε μια ακόμη υπαρξιακή απειλή».
Ο Μακρόν ζητά την επανέναρξη των συνομιλιών
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι έχει ζητήσει από τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την επανέναρξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο Μακρόν ανέφερε ότι «είναι ουσιώδες, ιδίως η εκεχειρία να τηρείται αυστηρά από όλες τις πλευρές και να περιλαμβάνει και τον Λίβανο», ενώ ζήτησε επίσης το άνοιγμα των Στενών του Oρμούζ, χωρίς όρους.
«Υπό αυτές τις συνθήκες, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να μπορέσουν να ξαναρχίσουν γρήγορα, με την υποστήριξη των βασικών ενδιαφερόμενων μερών», είπε.
Yesterday, I spoke with Iranian President Massoud Pezeshkian, as well as with U.S. President Donald Trump.
I urged the resumption of the negotiations suspended in Islamabad, the clearing up of misunderstandings, and the avoidance of any further escalation.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2026
Ισραήλ: «Η αμυντική συμφωνία με την Ιταλία δεν είχε ποτέ μεγάλη σημασία»
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υποβαθμίζει τη σημασία της ανακοίνωσης της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με την οποία η Ρώμη θα «ανέστελλε την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ».
«Δεν έχουμε αμυντική συμφωνία με την Ιταλία», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στους Times of Israel.
«Έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο δεν περιείχε ποτέ ουσιαστικό περιεχόμενο».
«Αυτό δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια του Ισραήλ».
Ισραηλινό drone χτύπησε μοτοσικλέτα στον νότιο Λίβανο
Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε μια μοτοσικλέτα στην πόλη Μπαρίς του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Al Jazeera.