Η πρώην αντιπρόεδρος της Λιβερίας Τζούελ Χάουαρντ Τέιλορ (2018-2024) άκουσε χθες Τετάρτη να της απαγγέλλονται κατηγορίες για φερόμενη σχέση με «διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών», ενεργό εντός και εκτός της χώρας της δυτικής Αφρικής, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που προσπαθεί να καταπολεμήσει την εμπορία ουσιών, έπειτα από την πρόσφατη κατάσχεση σχεδόν τεσσάρων τόνων κοκαΐνης, της μεγαλύτερης ποσότητας στην ιστορία του κράτους αυτού.

Άλλα τρία πρόσωπα, δύο με υπηκοότητα Κροατίας και ένα με υπηκοότητα Ουκρανίας, κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση και αναζητούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Η Χάουαρντ Τέιλορ, 63 ετών, η πρώην σύζυγος του άλλοτε πολέμαρχου και προέδρου Τσαρλς Τέιλορ (1997-2003), καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου, ανέλαβε το αξίωμα της αντιπροέδρου μετά την εκλογική νίκη του Τζορτζ Ουεά. Προηγουμένως ήταν γερουσιάστρια με επιρροή (2006-2018).

Η πρώην αντιπρόεδρος συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόμπερτς στην πρωτεύουσα Μονρόβια καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο. Οδηγήθηκε στο γενικό αρχηγείο της αστυνομίας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σε βάρος της «απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες συνδεόμενες με έρευνα σε εξέλιξη για φερόμενο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στο εσωτερικό και εκτός της Λιβερίας», αναφέρει η ανακοίνωση. Κατηγορείται για «εισαγωγή» και «πώληση» ναρκωτικών.

Η υπόθεση έρχεται στο φως καθώς η σημερινή κυβέρνηση υπογραμμίζει τον αγώνα που διεξάγει εναντίον της διακίνησης ουσιών, έπειτα από κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας στην ιστορία της χώρας. Ο πρόεδρος Τζόσεφ Νιούμα Μποακάι ονόμασε τη 10η Αυγούστου νέο διευθυντή στη λιβεριανή υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Ο διορισμός μένει να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, πάντως ο αξιωματούχος ανέλαβε αμέσως καθήκοντα.

Ανακοινώθηκε έπειτα από συνεδρίαση οργάνων ασφαλείας αφιερωμένη στις πρόσφατες κατασχέσεις, όπως αυτή σχεδόν τεσσάρων τόνων κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας 317 εκατομμυρίων δολαρίων (276 εκατ. ευρώ), κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Ρόμπερτς, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Μονρόβια.

Εξάλλου την 7η Ιουνίου κατασχέθηκαν 237,6 κιλά κοκαΐνης –εκτιμώμενης αξίας 19 εκατ. δολαρίων– κρυμμένης μέσα σε φορτίο εμπορευμάτων προς εξαγωγή που επίσης μεταφερόταν στο αεροδρόμιο Ρόμπερτς.

Στα τέλη Ιουλίου, ο πρόεδρος Μποακάι καθαίρεσε πάνω από δέκα δημόσιους λειτουργούς και διέταξε να αρχίσουν να διενεργούνται έρευνες σε βάρος τους έπειτα από μεγάλες κατασχέσεις ποσοτήτων ναρκωτικών.