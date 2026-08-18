Τα πτώματα εννέα μεταναστών έχουν περισυλλεγεί τις τελευταίες δύο ημέρες από την παραλία ανατολικού προαστίου της πρωτεύουσας Τρίπολη της Λιβύης μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαιναν, ανέφερε το παράρτημα της Ερυθράς Ημισελήνου.

Το παράρτημα της Ερυθράς Ημισελήνου στην Τρίπολη ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες, Δευτέρα, πως τα πτώματα εντοπίστηκαν στην Τατζούρα, σε απόσταση 22 χιλιομέτρων από την Τρίπολη.

Και άλλα πτώματα είναι πιθανόν να ξεβραστούν στις ακτές καθώς το πλεούμενο μετέφερε περίπου 19 ανθρώπους. σύμφωνα με τις τοπικες αρχές στην Τατζούρα, δήλωσε τηλεφωνικώς στο Ρόιτερς αξιωματούχος της Ερυθράς Ημισελήνου αρμόδιος για τα μέσα ενημέρωσης, ο Μουάντ Ζουργκάνι.

“Οι επιχειρήσεις έρευνας και περισυλλογής συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, κάτω από συνθήκες στο πεδίο που απαιτούν συνεχή προσπάθεια και επείγουσα ανθρωπιστική απόκριση”, ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος Τρίπολης.

Εικόνες που ανήρτησε οργάνωση αρωγής δείχνουν εθελοντές της, μαζί με δυνάμεις ασφαλείας, να μεταφέρουν νεκρούς μέσα σε λευκούς πλαστικούς σάκκους στην παραλία. Το πλοίο διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα της οργάνωσης EMERGENCY διέσωσε 50 μετανάστες από ένα ξύλινο πλεούμενο σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Λιβύης χθες, Δευτέρα, ενώ άλλοι επτά εντοπίστηκαν νεκροί.

Μετά την ανατροπή του πρώην ηγέτη της χώρας Μουάμαρ Καντάφι στη διάρκεια εξέγερσης με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ το 2011, η Λιβύη έχει γίνει πέρασμα για μετανάστες που φεύγουν για την Ευρώπη για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις και τη φτώχεια, ακολουθώντας επικίνδυνες διαδρομές μέσα από την έρημο και διαπλέοντας τη Μεσόγειο.