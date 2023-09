H ισχυρή μεσογειακή καταιγίδα Daniel, σάρωσε την ανατολική Λιβύη, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και δρόμους. Προηγούμενος απολογισμός από κυβερνητικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δύο αγνοουμένους.

Our hearts are with the people of Libya .. May God assist them. ❤🇱🇾#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا

pic.twitter.com/EWZt0FQgVM

— Asad Gujjar (@AsadGujjar_1) September 11, 2023