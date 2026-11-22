Αναστάτωση επικρατεί στη Λιβύη μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ρωσικό πλοίο, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση της Βεγγάζης.

Όπως αναφέρουν Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, τα πρώτα ευρήματα παραπέμπουν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), την ώρα που το πλοίο πραγματοποιούσε ενδιάμεση στάση για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο του ταξιδιού επιστροφής του προς τη Ρωσία.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, οι τοπικές Αρχές διαβεβαίωσαν ότι το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, ενώ η Μόσχα τηρεί μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος.

Τι αποκαλύπτουν οι δορυφορικές εικόνες και τα βίντεο

Το μέγεθος της καταστροφής επιβεβαιώνεται από οπτικό υλικό και δορυφορικές λήψεις της εταιρείας Planet Labs PBC, τις οποίες ανέλυσε το τμήμα επαλήθευσης του BBC (BBC Verify). Στις εικόνες που καταγράφηκαν στις 05:47 (ώρα Γκρίνουιτς), το ρωσικό πλοίο διακρίνεται να φλέγεται στο λιμάνι της Βεγγάζης, ενώ σε μεταγενέστερες λήψεις λίγων ωρών μετά, το σκάφος φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρή κλίση και να έχει βυθιστεί μερικώς.

Αντίστοιχη εικόνα μεταφέρουν και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας το πλοίο τυλιγμένο στους καπνούς και τις φλόγες μέσα στο σκοτάδι.

Διπλωματικός πυρετός και αντιδράσεις στο εσωτερικό της Λιβύης

Η εδρεύουσα στα ανατολικά Κυβέρνηση Εθνικής Σταθερότητας (GNS) διευκρίνισε ότι η παρουσία του πλοίου στη Βεγγάζη καλυπτόταν από υφιστάμενη ναυτιλιακή συμφωνία, προσθέτοντας πως βρίσκεται ήδη σε συντονισμό με τη ρωσική πλευρά για τον εντοπισμό των δραστών και της προέλευσης του πλήγματος.

Παράλληλα, έσπευσε να διαμηνύσει ότι η Λιβύη δεν εμπλέκεται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ούτε σε άλλες ξένες συγκρούσεις.

Ωστόσο, το συμβάν προκάλεσε την άμεση αντίδραση της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης στην Τρίπολη (Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας – GNU), η οποία σε αυστηρό τόνο προειδοποίησε κατά της φιλοξενίας ξένων δυνάμεων, επισημαίνοντας τον σοβαρό κίνδυνο να μεταφερθούν εξωτερικές πολεμικές συρράξεις στις λιμενικές και πολιτικές υποδομές της χώρας, απειλώντας ευθέως την ασφάλεια των πολιτών στη διχασμένη από το 2011 Λιβύη.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε την Κυριακή το αμερικανικό δίκτυο Axios, πίσω από την επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας φέρεται να βρίσκεται η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Το δημοσίευμα βασίζεται σε δηλώσεις πηγής που διαθέτει άμεση γνώση της υπόθεσης και αποδίδει την ευθύνη της επίθεσης στο Κίεβο. Η πληροφορία αυτή έρχεται να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο επλήγη ο ρωσικός στόχος επί λιβυκού εδάφους, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις περί μιας καλά σχεδιασμένης και συντονισμένης ενέργειας.