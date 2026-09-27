Την επαναλειτουργία ενός κομβικού αγωγού πετρελαίου, ο οποίος είχε τεθεί εκτός λειτουργίας για αρκετές ημέρες από ένοπλη ομάδα, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (26/9) η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ) της Λιβύης. Το πενθήμερο μπλόκο επέφερε σοβαρό πλήγμα στην οικονομία της χώρας, με τις συνολικές απώλειες να υπολογίζονται στα 95 εκατομμύρια δολάρια.

Ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί κρίσιμη υποδομή, καθώς συνδέει το κοίτασμα Ας Σαράρα στα νοτιοδυτικά της χώρας με τον τερματικό σταθμό του λιμανιού της Ζαουίγια στον βορρά. Τη διαχείριση της εγκατάστασης έχει η κοινοπραξία Akakus, στην οποία συμμετέχουν η λιβυκή ΕΕΠ, η ισπανική Repsol, η γαλλική TotalEnergies, η αυστριακή ÖMV και η νορβηγική Statoil.

Η λειτουργία του διακόπηκε βίαια την περασμένη Δευτέρα, όταν άγνωστη ομάδα ενόπλων έκλεισε τη στρόφιγγα, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της παραγωγής. Μέχρι στιγμής, η ΕΕΠ δεν έχει δημοσιοποιήσει πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών ή τα πιθανά αιτήματά τους.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της για την αποκατάσταση της ροής, η ΕΕΠ διευκρίνισε ότι άνοιξε ξανά «η βάνα υπ’ αριθμόν επτά, επιτρέποντας την επανέναρξη της άντλησης πετρελαίου μέσω του αγωγού Σαράρα-Ζαουίγια». Όπως διαβεβαίωσε η εταιρεία, «τεχνικές και επιχειρησιακές ομάδες επιτόπου» ανέλαβαν να «εγγυηθούν» την επανεκκίνηση του συστήματος «με κάθε ασφάλεια». Παράλληλα, η εταιρεία στηλίτευσε τις «οικονομικές ζημίες εξαιτίας του εξαναγκαστικού και παρατεταμένου κλεισίματος του πετρελαιαγωγού Ας Σαράρα».

Η δολιοφθορά προκάλεσε την παρέμβαση της αποστολής υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL), η οποία εξέφρασε την «ανησυχία» της για το συμβάν. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, οι αποκλεισμοί αυτού του είδους πλήττουν «την κυριότερη πηγή εσόδων» των πολιτών, αυξάνουν κατακόρυφα «την ανάγκη εισαγωγών καυσίμων» και ασκούν «επιπλέον πίεση στα δημοσιονομικά» της χώρας.

Τα προβλήματα στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στη Λιβύη, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα «μαύρου χρυσού» στην Αφρική. Ένοπλες ομάδες και κινήματα διαμαρτυρίας χρησιμοποιούν συχνά τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ως μοχλό πίεσης για την ικανοποίηση των διεκδικήσεών τους, εκμεταλλευόμενα το χάος που επικρατεί στη χώρα μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Υπενθυμίζεται ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει βαθιά διχασμένο, με δύο παράλληλες κυβερνήσεις να ερίζουν για την εξουσία: τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα με έδρα την Τρίπολη και την κυβέρνηση στα ανατολικά, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και των γιων του.