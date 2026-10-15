Η σχέση που ανέπτυξε τα περασμένα χρόνια ο ελληνικός «δημόσιος διάλογος» με τη Λιβύη και τις εκεί εξελίξεις υπήρξε, σε μεγάλο βαθμό, ασυνεχής και αποσπασματική. Η χώρα με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα στην Αφρική βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής ειδησεογραφίας έπειτα από τα τουρκολυβικά μνημόνια του 2019. Τα χρόνια 2019-2020 βρέθηκαν μάλιστα για πρώτη φορά στην Αθήνα, ως «εκπρόσωποι» της ανατολικής Λιβύης που λειτουργούσε τότε ως αντίβαρο στην τουρκόφιλη δυτική, ο αρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ και ο τότε πρόεδρος της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων (HoR) Ακίλα Σάλεχ, με τις επισκέψεις τους να γίνονται «πρώτο θέμα».

Στην πορεία, το ελληνικό ενδιαφέρον πέρασε από φάσεις μεγάλων διακυμάνσεων. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι δυνητικά αρνητικό για την Ελλάδα —όπως το νέο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2022, το πολύνεκρο δυστύχημα του 2023 με θύματα μέλη της Ελληνικής Αποστολής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, οι καταγγελτικές ρηματικές διακοινώσεις για τα ελληνικά οικόπεδα ή οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη— το ενδιαφέρον αναζωπυρωνόταν, για να ξαναχαθεί μέσα σε έναν κύκλο ασυνέχειας. Εν τω μεταξύ, στη Λιβύη έλαβαν χώρα ανατροπές που αναδιαμορφώνουν τους συσχετισμούς ισχύος και ανοίγουν τον δρόμο για κομβικές εξελίξεις.

Η αλλαγή φρουράς στη Βουλή και οι τουρκικές «συμπάθειες»

Ο Ακίλα Σάλεχ δεν είναι πια πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Έπειτα από δώδεκα χρόνια στο πόστο, ο 82χρονος απομακρύνθηκε, δίνοντας τη θέση του στον Αλ Σαλχίν Αμπντέλ Nάμπι, με τη σύμφωνη γνώμη των ηγεσιών του LNA και της Κυβέρνησης Εθνικής Σταθερότητας του Οσάμα Χαμάντ. Ειδικά για τον νέο πρόεδρο, το ιταλικό δίκτυο Agenzia Nova αναφέρει: «Γεννημένος στο Τομπρούκ το 1964, πολιτικός μηχανικός και βουλευτής από το 2014, ηγήθηκε της κοινοβουλευτικής επιτροπής φιλίας με την Τουρκία.

Το 2020 κατηγόρησε την Άγκυρα ότι επιδιώκει να ελέγξει τους λιβυκούς πόρους, αλλά στη συνέχεια συνέβαλε στην προσέγγιση των δύο πλευρών. Η ανάληψη καθηκόντων από αυτόν ενδέχεται να διευκολύνει την επανεξέταση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 στο οποίο όμως αντιτίθεται ο Σάλεχ». Στο ερώτημα εάν η ανατολική Λιβύη θα μπορούσε να προχωρήσει στην επικύρωση των τουρκολιβυκών μνημονίων, το ίδιο δίκτυο σχολιάζει: «Η επικύρωση παραμένει μια πιθανότητα. Δεν αποτελεί αυτόματη συνέπεια της αλλαγής προέδρου της Βουλής».

Η εδραίωση του Σαντάμ Χαφτάρ και η αποδυνάμωση της Αιγύπτου

Όπως αναφέρει το Agenzia Νova, «Η αλλαγή στην κοινοβουλευτική ηγεσία αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες των δυνάμεων και δημιουργεί νέα ρήγματα. […] Η Λιβύη διαθέτει ήδη δύο κυβερνήσεις· τώρα κινδυνεύει να αποκτήσει παράλληλα και δύο προεδρίες του κοινοβουλίου». Η απομάκρυνση του Σάλεχ, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο Κάιρο, υπονομεύει την αιγυπτιακή επιρροή και ενισχύει τον 35χρονο Σαντάμ Χαφτάρ, υιό του στρατάρχη και υπαρχηγό του LNA.

Ο ιστοχώρος Africa Intelligence σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο Σαντάμ Χαφτάρ ενισχύει τον έλεγχό του επί της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Άνοιξε τον δρόμο για την εκλογή νέου προέδρου του σώματος, ο οποίος πρόσκειται σε αυτόν». Παράλληλα, τουρκικές εταιρείες έχουν ήδη κάνει «απόβαση» στην ανατολική Λιβύη με ατζέντα ανοικοδόμησης μετά την κακοκαιρία «Daniel», με τις ευλογίες της οικογένειας Χαφτάρ. Ενδεικτικά, ο έτερος υιός, Μπελκασίμ, ως γενικός διευθυντής του Libya Development and Reconstruction Fund, είχε τον Ιούλιο του 2024 επαφές στην Άγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Τα σχέδια «επανένωσης» και ο διπλός ρόλος της Τουρκίας

Το 2026, οι προτεραιότητες έχουν μετατοπιστεί. Ο Αμερικανολιβανέζος Μασάντ Μπούλος, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, προωθεί ένα πλάνο «επανένωσης» απευθυνόμενος στον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα της δυτικής Λιβύης και τον Σαντάμ Χαφτάρ της ανατολικής. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο ΟΗΕ με την πρωτοβουλία «4+4» (η οποία εκκίνησε στη Ρώμη τον Απρίλιο υπό την αιγίδα της UNSMIL). Η Τουρκία επιχειρεί να «συμπρωταγωνιστήσει» στις εξελίξεις, κρατώντας κοντά της την Τρίπολη και προσεγγίζοντας τη Βεγγάζη.

Ο ιστοχώρος Libya Observer ανέφερε την άνοιξη: «Η Τουρκία συνεργάζεται το τελευταίο διάστημα τόσο με τις δυνάμεις της δυτικής όσο και με εκείνες της ανατολικής Λιβύης για την ενίσχυση των μεταξύ τους στρατιωτικών σχέσεων. Στρατιωτικές μονάδες και από τις δύο πλευρές της Λιβύης συμμετείχαν στη στρατιωτική άσκηση EFES 2026 στη Σμύρνη».

Παράλληλα, με τουρκική διαμεσολάβηση, ο Σαντάμ Χαφτάρ είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ένωσε τα χέρια με τον Αμπντούλ Σαλάμ Αλ Ζούμπι, αναπληρωτή υπουργό Άμυνας της δυτικής πλευράς.

Οι γεωστρατηγικές κινήσεις Καλίν και Φιντάν

Η τουρκική διείσδυση στην ανατολική Λιβύη επισφραγίστηκε με διαδοχικές επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Ήδη από τον Αύγουστο του 2025, και ξανά τον Ιούνιο του 2026, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραχίμ Καλίν είχε συναντήσει τον Χαλίφα και τον Σαντάμ Χαφτάρ στη Βεγγάζη. Τον Αύγουστο του 2026 ακολούθησε η επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν στην ίδια πόλη.

Για τη συνάντηση αυτή, ο ιστοχώρος Turkish Minute έγραψε: «Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε την Τετάρτη στη Βεγγάζη με τον διοικητή των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην πόλη, σηματοδοτώντας έτσι τη στροφή της Άγκυρας από τη σύγκρουση με τις δυνάμεις του Χαφτάρ στην οικοδόμηση δεσμών μαζί τους».

Ο Arab Weekly συμπλήρωσε στη δική του ανάλυση: «Η συνάντηση του Φιντάν με τον Χαλίφα Χαφτάρ και, κυρίως, με τον γιο του, Σαντάμ Χαφτάρ, υποδηλώνει μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης εκ μέρους της Τουρκίας απευθείας διαύλων επικοινωνίας με πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις μελλοντικές πολιτικές διευθετήσεις και ρυθμίσεις ασφαλείας στη Λιβύη».