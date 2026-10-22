Στη Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης έφθασαν μια Αυστριακή και μια Ελβετίδα που αφέθηκαν ελεύθερες ύστερα από 18 μήνες αιχμαλωσίας στον Νίγηρα, όπως δήλωσαν χθες Τετάρτη δύο αξιωματούχοι υπό τον όρο να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αυστριακές αρχές, η Εύα Γκ. – ηλικίας άνω των 70 ετών – είχε απαχθεί στην πόλη Αγκαντέζ του Νίγηρα τον Ιανουάριο του 2025. Ελάχιστες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές σχετικά με το ποια οργάνωση την κρατούσε ή ποιες ήταν οι αξιώσεις των απαγωγέων της. Η γυναίκα είχε εγκατασταθεί μόνιμα στον Νίγηρα εδώ και πολλά χρόνια.

Η Ελβετίδα απήχθη τον Απρίλιο του 2025. Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών δεν δημοσιοποίησε το όνομά της.

Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι γυναίκες θα παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές των χωρών τους μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Υπογράμμισαν ότι η επιχείρηση τελούσε υπό την επίβλεψη του Σαντάμ Χάφταρ – γιου του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος ασκεί την εξουσία στην ανατολική και νότια Λιβύη.

Ο Νίγηρας – όπως και οι γειτονικές χώρες, το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο – βρίσκεται αντιμέτωπος με τζιχαντιστική εξέγερση, η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Οι συγκρούσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ κατά την τελευταία δεκαετία.