Αδιανόητo είναι το μέγεθος της τραγωδίας από τις φονικές πλημμύρες στη Λιβύη όπου πέντε μέρες μετά οι Αρχές συλλέγουν πτώματα και αναζητούν κάτω από τα ερείπια αγνοοούμενους. Στους 11.300 φτάνουν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ξεπεράσει τις 20.000. Ο δήμαρχος της μαρτυρικής πόλης Ντέρνα εκτιμά ότι θα χαθεί το 20% του πληθυσμού της πόλης από τον απίστευτο κατακλυσμό που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel. Με βάση τις εκτιμήσεις, μέσα σε 24 ώρες έπεσε 260 φορές ο μηνιαίος μέσος όρος βροχής.

Tα δύο φράγματα που βρίσκονταν στη συνήθως ξηρή κοίτη του ποταμού που διαπερνά την πόλη έσπασαν κατά τη διάρκεια της καταρρακτώδους βροχής στέλνοντας τεράστιες ποσότητες νερού στον ποτάμο που μετατράπηκε σε έναν φονικό χείμαρρο που παρέσυρε προς τη θάλασσα ότι βρήκε μπροστά του, καταστρέφοντας το 1/4 της πόλης.

New Satellite Imagery Shows Extent of Damage in Libya's #Derna. Recent satellite images captured over the Libyan coastal city of Derna reveal the immense devastation left by catastrophic flooding earlier this week. The #Libya Update pic.twitter.com/dF7M7ENp1b — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 14, 2023

Στην πόλη Ντέρνα των 125.00 κατοίκων έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος μέχρι στιγμής 11.300 κατοίκων ενώ εκφράζονται φόβοι ότι κάτω από τα ερείπια πολυώροφων κτηρίων που κατέρρευσαν ή στα πλημμυρισμένα αυτοκίνητα που έγιναν άμορφες μάζες και τις ακτές που έχουν γεμίσει με φερτά υλικά θα βρεθούν χιλιάδες ακόμη θύματα.

Thousands of people were killed and many thousands more were missing in Libya after a flood caused by a huge Mediterranean storm that burst dams, swept away buildings and wiped out as much as a quarter of the eastern coastal city of Derna https://t.co/jGjsEhs7Gk — Reuters (@Reuters) September 15, 2023

O δεκαετής εμφύλιος πόλεμος και η έλλειψη συνεννόησης ευθύνεται για το ότι δεν υπήρχε μηχανισμός προειδοποίησης για τα θύματα και τους αγνοούμενους. Μαρτυρίες επιζώντων κάνουν λόγο ότι είχαν καταγγείλει ρωγμές στα φράγματα που κατέρρευσαν παρασέρνοντας στο θάνατο χιλιάδες κόσμο. Σε δορυφορικές φωτογραφίες τόσο από την Maxar όσο και από την υπηρεσία Copernicus φαίνεται η πορεία του νερού που είχε ως αποτέλεσμα στο σπάσιμο δύο φραγμάτων, την κατάρρευση 5 γεφυρών και την καταστροφή 2.217 κτήρια που βρέθηκαν στην πορεία των ερμητικών νερών.

Πολυώροφα κτήρια κατέρρευσαν

Το νερό παρέσυρε τα θεμέλια νεόκτιστων πολυκατοικιών οι οποίες έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα στην πλούσια από πετρέλαια χώρα που έχει βυθιστεί σε μια εμφύλια σύγκρουση από το 2011, μετά την πτώση του Μοαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν στα λασπόνερα το βράδυ της Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου. Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα μπορούσαν να είχε περιοριστεί το μέγεθος της τραγωδίας εάν λειτουργούσε κανονικά η μετεωρολογική υπηρεσία και είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού Πέτρι Ταάλας υποστήριξε ότι «οι αρχές διαχείρισης έκτακτης ανάγκης θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την εκκένωση» της πόλης.

BREAKING: The death toll from floods in the Libyan city of Derna has soared to 11,300 as search efforts continue, the Libyan Red Crescent said. https://t.co/qLqsogcDhC — The Associated Press (@AP) September 14, 2023

Από την κακοκαιρία Daniel και τις πλημμύρες που ακολούθησαν, άλλοι 170 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες άλλες πόλεις και χωριά της Λιβύης, μιας χώρας διαιρεμένης και καταρρέουσας μετά από πάνω από μια δεκαετία συγκρούσεων.