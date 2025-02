Οι αρχές ασφαλείας της Λιβύης ανέσυραν τουλάχιστον 28 πτώματα μεταναστών από ένα ομαδικό τάφο που εντοπίστηκε στην έρημο στη νοτιοανατολική Λιβύη, γνωστοποίησε ο γενικός εισαγγελέας.

Τα πτώματα βρέθηκαν βόρεια της πόλης Κούφρα, ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας με ανάρτηση στο Facebook, ενώ 76 μετανάστες αφέθηκαν ελεύθεροι «από καταναγκαστική κράτηση». Η Κούφρα απέχει περίπου 1.712 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Τρίπολη.

«Μέλη μιας συμμορίας αιχμαλώτισαν παράτυπους μετανάστες, τους βασάνισαν και τους υπέβαλαν σε σκληρή, ταπεινωτική και απάνθρωπη μεταχείριση», τόνισε ο ίδιος, σημειώνοντας πως έχουν αρχίσει οι ιατροδικαστικές έρευνες για να βρεθούν τα «αιτία του θανάτου» των μεταναστών. Οι αρχές έχουν αρχίσει να τεκμηριώνουν τις μαρτυρίες των επιζώντων και έχουν συλλάβει τρεις υπόπτους. Eναν Λίβυο υπήκοο και δύο αλλοδαπούς, πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Την Πέμπτη η διεύθυνση ασφαλείας της Αλουάχατ και η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 29 πτώματα μεταναστών ανακτήθηκαν σε δυο τοποθεσίες στη νοτιοανατολική και στη δυτική Λιβύη. Η Αλουάχατ ανέφερε ότι βρέθηκαν 19 πτώματα σε ομαδικούς τάφους μέσα σε αγρόκτημα στην περιοχή Τζιχάρα, κάπου 440 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης. Οι θάνατοι πιστεύεται πως συνδέονταν με τη διακίνηση ανθρώπων. Η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι εθελοντές της ανέσυραν τα πτώματα 10 μεταναστών, αφού το πλεούμενο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί ναυάγησε στα ανοικτά του λιμανιού Ντίλα, στην πόλη Ζαουίγια, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Τρίπολη.

Η Λιβύη, που βυθίστηκε στο χάος μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, μετατράπηκε σε κόμβο παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου.