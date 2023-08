Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 146 τραυματίστηκαν στη διάρκεια των αιματηρών ταραχών που ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες στην Τρίπολη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κέντρου άμεσης ιατρικής βοήθειας στην πρωτεύουσα της Λιβύης.

Οι συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων ομάδων, οι χειρότερες εδώ και χρόνια στην Τρίπολη, άρχισαν να εκτονώνονται σήμερα μετά την απελευθέρωση του διοικητή της αποκαλούμενης Ταξιαρχίας 444, η αιχμαλωσία του οποίου είχε πυροδοτήσει τις ταραχές.

Death toll from clashes between two armed factions in Libya's capital on Monday and Tuesday was 55 dead and 146 injured, spokesperson of Tripoli's Emergency Medicine and Support Centre says pic.twitter.com/vwlrF36Tof

Clashes between 2 militia groups affiliated to Prime Minister Dbeibe, one of the group is Dibeybe's personal militia, continue in Tripoli, the capital of Libya.

The number of dead and wounded in the clashes that have been going on since yesterday is unknown. pic.twitter.com/7CkM8tMKNF

— Memet Aksakal (Eng) (@memet_aksakal1) August 15, 2023