Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, τέσσερις άλλους αξιωματικούς και τρία μέλη πληρώματος συνετρίβη την Τρίτη 23/12, μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες. Λίβυοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αιτία της συντριβής ήταν μια τεχνική δυσλειτουργία του αεροπλάνου.

Η λιβυκή αντιπροσωπεία βρισκόταν στην Άγκυρα για συνομιλίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της άμυνας με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατηγού Μοχάμεντ Άλι Αχμάντ αλ-Χαντάντ και των τεσσάρων αξιωματικών, λέγοντας σε ανακοίνωσή του στο Facebook ότι το «τραγικό ατύχημα» έλαβε χώρα καθώς η αντιπροσωπεία επέστρεφε στην πατρίδα της. Ο πρωθυπουργός το χαρακτήρισε «μεγάλη απώλεια» για τη Λιβύη.

Ο αλ-Χαντάντ ήταν ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής στη δυτική Λιβύη και έπαιξε κρίσιμο ρόλο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες, υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, για την ενοποίηση του στρατού της Λιβύης, ο οποίος έχει διασπαστεί μετά την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι.

Οι τέσσερις άλλοι αξιωματικοί που σκοτώθηκαν στη συντριβή ήταν ο στρατηγός Αλ-Φιτούρι Γκράιμπιλ, επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης, ο ταξίαρχος Μαχμούντ Αλ-Καταουί, ο οποίος ηγήθηκε της στρατιωτικής αρχής κατασκευής, ο Μοχάμεντ Αλ-Ασάουι Ντιάμπ, σύμβουλος του αρχηγού του επιτελείου, και ο Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ, στρατιωτικός φωτογράφος στο γραφείο του αρχηγού του επιτελείου.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon 50 βρέθηκαν κοντά στο χωριό Κεσικάβακ, στην Χαϊμάνα, μια περιοχή περίπου 70 χιλιόμετρα νότια της Άγκυρας.

Νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Τουρκίας δήλωσαν ότι έχασαν την επαφή με το αεροπλάνο, το οποίο επέστρεφε στη Λιβύη, μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικάγια, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αεροπλάνο απογειώθηκε στις 8:30 μ.μ. και ότι η επαφή χάθηκε 40 λεπτά αργότερα. Το αεροπλάνο εξέδωσε σήμα έκτακτης προσγείωσης κοντά στη Χαϊμάνα πριν διακοπεί κάθε επικοινωνία, δήλωσε ο Γερλικάγια.

Ο Μπουρχανετίν Ντουράν, επικεφαλής του γραφείου επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, δήλωσε ότι το αεροπλάνο ειδοποίησε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στην Εσενμπογκά, όπου ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την προσγείωσή του.

Ωστόσο, το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ κατά την προσγείωση για την αναγκαστική προσγείωση, δήλωσε ο Ντουράν.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μεταδόθηκαν σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς έδειξαν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Χαϊμάνα να φωτίζεται ξαφνικά από κάτι που φαινόταν να είναι έκρηξη.

Το αεροδρόμιο στην Άγκυρα έκλεισε προσωρινά και αρκετές πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλες τοποθεσίες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι τέσσερις εισαγγελείς έχουν οριστεί για να διερευνήσουν τη συντριβή, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοια περιστατικά.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση στο Facebook, η Λιβύη θα στείλει μια ομάδα στην Άγκυρα για να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές για τη διερεύνηση της συντριβής.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ δήλωσε ότι το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Σε δήλωσή του στο Al Jazeera, ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι «οι αρχικές αναφορές από την έρευνα αποκλείουν οποιαδήποτε δολιοφθορά στη συντριβή του αεροπλάνου του Αρχηγού του Λιβυκού Στρατού».

Η αρχική αιτία είναι τεχνική βλάβη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το GNU, η Λιβύη θα στείλει μια ομάδα στην Άγκυρα για να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές για τη διερεύνηση της συντριβής.

Ο Walid Ellafi, υπουργός Πολιτικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας του GNU, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Libya Alahrar ότι δεν ήταν σαφές πότε θα ήταν έτοιμη η έκθεση για τη συντριβή.

Είπε ότι το τζετ που συνετρίβη ήταν ένα μισθωμένο μαλτέζικο αεροσκάφος και ότι οι αξιωματούχοι δεν είχαν «επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία ή το τεχνικό ιστορικό του».

Ποιος ήταν ο αλ Χαντάντ

Η επίσκεψη της λιβυκής αντιπροσωπείας την Τρίτη πραγματοποιήθηκε μια ημέρα αφότου το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε την παράταση της θητείας των τουρκικών στρατευμάτων που υπηρετούν στη Λιβύη για δύο χρόνια.

Η Τουρκία ανέπτυξε στρατεύματα μετά από συμφωνία ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας του 2019 που επιτεύχθηκε μεταξύ της Άγκυρας και της κυβέρνησης με έδρα την Τρίπολη.

Ο αλ-Χαντάντ ήταν ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής στη δυτική Λιβύη και έπαιξε κρίσιμο ρόλο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες που διεξάγονται υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών για την ενοποίηση της χώρας, η οποία είναι διχασμένη από το 2014 μετά την εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ και η οποία ανέτρεψε και σκότωσε τον μακροχρόνιο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Με πληροφορίες από: Times of Israel – Al Jazeera