Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι τα μη ταυτοποιημένα droneς που είχαν εντοπιστεί νωρίς το βράδυ της Τετάρτης στη Γιουτλάνδη δεν βρίσκονται πλέον στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ.

WATCH: Footage of an unidentified drone near Aalborg Airport, Denmark. pic.twitter.com/dE4qZaWnLX — American Press 🗽 (@americanspress) September 24, 2025

Το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη βόρεια Δανία, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές πτήσεις, ανέστειλε τη λειτουργία του το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από επαναλαμβανόμενες θεάσεις drones στον εναέριο χώρο, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το περιστατικό έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Drone disruption hits Denmark again tonight. Aalborg Airport airspace shut down after drone sightings.

Flights diverted. Police + Armed Forces coordinating. 2nd major Danish airport closure this week. If drones can repeatedly shut Europe’s skies… who’s really behind them? 👀… pic.twitter.com/tNudY5Dm89 — Holly Wood (@thatuapgirl) September 24, 2025

Η αστυνομία της νότιας Γιουτλάνδης ανακοίνωσε ότι παρόμοιες θεάσεις drones καταγράφηκαν και κοντά στα αεροδρόμια των πόλεων Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ, όπου εδρεύει και η βάση Fighter Wing Skrydstrup, έδρα των μαχητικών F-16 και F-35 της Δανίας.

Πηγή: Reuters