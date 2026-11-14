Ξεκινούν εκ νέου οι πτήσεις στις ΗΠΑ, καθώς η ομοσπονδιακή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την άρση απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια.

Υπενθυμίζουμε πως είχε σημάνει συναγερμός λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες που έπληξε τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Αμερική.

Η εντολή να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ ελήφθη στις 15:36 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 22:36 στην Ελλάδα). Το μέτρο ήρθη σχεδόν πέντε ώρες αργότερα, στις 20:15 (τοπική, 03:15 ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα).

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι υπουργοί Μεταφορών και Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά την οποία ανέφεραν πως η απόφαση να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα ελήφθη για προληπτικούς λόγους.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται γενναία χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του. «Ο πρόεδρος έχει ζητήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ θέλω 50 δισεκατομμύρια», είπε χαρακτηριστικά.

Βίντεο από το χάος που επικράτησε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ:

Απαιτείται εκσυγχρονισμός στο σύστημα ελέγχου

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι το πρόβλημα οφείλεται σε «κυβερνοεπίθεση». Απαιτείται «εκσυγχρονισμός» του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τόνισε ο Μαρκγουέιν Μάλιν, εκτιμώντας πως θα κοστίσει «περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια».

Το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ ταλανίζεται από τεχνικές βλάβες, προβλήματα επικοινωνιών και ελλείψεις ελεγκτών, την ώρα που η FAA προσπαθεί να αντικαταστήσει τις πεπαλαιωμένες υποδομές. Το Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι κονδύλι ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ενώ την Παρασκευή η FAA και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν επιπλέον 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ήταν μόλις η δεύτερη φορά, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Η προηγούμενη ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει τις απογειώσεις αεροσκαφών για σχεδόν δύο ώρες.

Το χάος παραμένει στα αεροδρόμια

Παρόλο που η απαγόρευση απογείωσης των αεροσκαφών έχει αρθεί, η αναστάτωση για τους επιβάτες δεν είχε τελειώσει. Από τη Βοστώνη μέχρι το Σιάτλ και από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες, οι επιβάτες γέμισαν τις αίθουσες αναχωρήσεων και τα γραφεία των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις αυξάνονταν και τα αεροσκάφη παρέμεναν καθηλωμένα στο έδαφος.

Χιλιάδες επιβάτες πέρασαν τη νύκτα στα αεροδρόμια, όμως οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα αναγκαστούν να τους αποζημιώσουν διότι δεν ευθύνονται εκείνες για το πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η μόνη άλλη περίπτωση πανεθνικής αναστολής των πτήσεων στις ΗΠΑ, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA ανέστειλε τις αναχωρήσεις των εσωτερικών πτήσεων για περίπου 90 λεπτά.

Βίντεο με εκατοντάδες πολίτες «παγιδευμένους» στα αεροδρόμια:

Την άνοιξη του 2025 δύο προβλήματα στις επικοινωνίες επηρέασαν τις πτήσεις στο Νιούαρκ —ένα από τα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη— εξαιτίας βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου που διαχειρίζεται τα αεροσκάφη κατά την προσέγγισή τους. Το κέντρο αυτό βρίσκεται στη Φιλαδέλφεια, 160 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2026, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, αφού από λάθος κόπηκε μια γραμμή τηλεπικοινωνιών.

Το χρονικό της απαγόρευσης πτήσεων

Η εντολή της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για καθήλωση των αεροσκαφών σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια δεν φαίνεται πως σχετίζεται με απειλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ανατολικής Ακτής), ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Δεν πρόκειται για νέα 11η Σεπτεμβρίου», είπε ο Μάλιν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο που ζητούσαν απαντήσεις για τα αίτια της απαγόρευσης. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη επί του παρόντος ότι πρόκειται για κακόβουλη επίθεση εναντίον μας. Προς το παρόν, πρόκειται απλώς για διακοπή τηλεπικοινωνιών», δήλωσε ο υπουργός, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για την κατάσταση.

Το FBI εκτιμά πως τα προβλήματα στις επικοινωνίες που καθήλωσαν τα αεροσκάφη στα αεροδρόμια των ΗΠΑ δεν οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή.

Το σήμα που έστειλαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες

Σύμφωνα με αναφορές για το συμβάν, καταγράφηκε σοβαρή τεχνική βλάβη σε κρίσιμο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με απώλεια ραντάρ και ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και βλάβη σε εφεδρική γραμμή οπτικών ινών, γεγονός που οδήγησε σε άμεση διακοπή των αναχωρήσεων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Η προηγούμενη φορά που επιβλήθηκε καθολική αναστολή πτήσεων σε εθνικό επίπεδο ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας ένα σύστημα ειδοποίησης πιλότων. Πριν από αυτό, η τελευταία φορά που είχε διαταχθεί καθολική αναστολή πτήσεων σε εθνικό επίπεδο ήταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.