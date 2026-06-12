Αίσιο τέλος είχε η αναστάτωση που προκλήθηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς οι γερμανικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο συναγερμός ασφαλείας, ο οποίος είχε οδηγήσει στην πλήρη εκκένωση των τερματικών σταθμών 1 και 2, έληξε αφού ολοκληρώθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις δυνάμεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί τελικά κάποιος πραγματικός κίνδυνος. Οι πύλες άνοιξαν ξανά για το κοινό, ενώ ξεκίνησε ήδη η διαδικασία για την επανέναρξη των απογειώσεων και των προσγειώσεων, καθώς και η αποκατάσταση των δρομολογίων των τρένων στον σιδηροδρομικό σταθμό του αερολιμένα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του συναγερμού, η κινητοποίηση ήταν τόσο εκτενής που οι αρχές είχαν προχωρήσει ακόμη και στην αποβίβαση επιβατών από αεροσκάφη που βρίσκονταν στη φάση της προετοιμασίας για αναχώρηση.

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως η αναστάτωση προκλήθηκε όταν ένας άντρας πάτησε κουμπί έκτακτης ανάγκης που ανοίγει οδούς διαφυγής, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον χώρο ασφαλείας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο άνδρας πιθανότατα απλώς είχε χάσει τον προσανατολισμό του.