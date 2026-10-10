Μία 12χρονη, που είχε αλλεργία στα φουντούκια, έχασε τη ζωή της στο Λονδίνο, αφότου κατανάλωσε ένα μιλκσέικ που παρασκευάστηκε σε ακαθάριστο μπλέντερ, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας. Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2023, όταν η Μία Σέι Σεντ Χιλέρ από το Σίντεναμ επισκέφθηκε συγγενικά της πρόσωπα και παρήγγειλε ένα ρόφημα Twix στο Pop Inn Cafe.

Όπως αποδείχθηκε από το υλικό των καμερών ασφαλείας, το ρόφημα της 12χρονης μολύνθηκε με ίχνη φουντουκιού, καθώς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Μπαρίς Γιουτζέλ, δεν έπλυνε το μηχάνημα έπειτα από την παρασκευή ενός προηγούμενου μιλκσέικ Kinder Bueno.

Η βοηθός ιατροδικαστή, Μπράιονι Μπάλαρντ, επιβεβαίωσε στο πόρισμά της ότι η διασταυρούμενη μόλυνση προκάλεσε ραγδαία αναφυλαξία. Η Μία κατέρρευσε στο σπίτι της θείας της και, παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων Evelina, κατέληξε.

Δικαστική απόφαση και ποινές

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Southwark κινήθηκε νομικά εναντίον του καταστήματος. Τον Ιανουάριο του 2025, ο ιδιοκτήτης δήλωσε ένοχος σε έξι κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν ελλιπή ενημέρωση των πελατών για τα αλλεργιογόνα, αδυναμία αποτροπής επιμόλυνσης κατά την παρασκευή και διάθεση επικίνδυνων τροφίμων.

Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο ύψους 18.000 λιρών και 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Έκκληση της οικογένειας για νέο σύστημα αξιολόγησης

Οι γονείς της άτυχης κοπέλας, Άντριαν και Σανέλ, ευχαρίστησαν τις ιατροδικαστικές αρχές, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη ριζικών αλλαγών.

Στην ανακοίνωσή τους, υπογράμμισαν ότι η γενική βαθμολογία υγιεινής των καταστημάτων δεν αρκεί.

Ζητούν τη θέσπιση ενός ξεχωριστού, εμφανούς συστήματος αξιολόγησης ειδικά για τη διαχείριση αλλεργιογόνων, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πού μπορούν να γευματίσουν με ασφάλεια. «Αν οι τοπικές αρχές είχαν ελέγξει σωστά την εφαρμογή των κανόνων στο συγκεκριμένο καφέ, πιστεύουμε ότι η Μία θα ζούσε», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Αίτημα για αυστηρότερους ελέγχους στην εστίαση

Την πλευρά της οικογένειας εκπροσώπησε η Μισέλ Βίκτορ από το δικηγορικό γραφείο Leigh Day, η οποία επεσήμανε ότι ο θάνατος της 12χρονης αναδεικνύει τις τραγικές συνέπειες της πλημμελούς τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Κάλεσε την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Agency) και τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σε άμεσες και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον.