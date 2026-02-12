Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζει ένας 13χρονος, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τραυμάτισε με μαχαίρι δύο μαθητές σε Γυμνάσιο του βορειοδυτικού Λονδίνου. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 10/2, στο Kingsbury High School.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για κατοχή μαχαιριού και για χρήση ερεθιστικής ουσίας (σ.σ. εντομοκτόνο) σε βάρος τρίτου μαθητή, ενώ τα δύο θύματα, ηλικίας 12 και 13 ετών, εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, με τα τραύματά τους να χαρακτηρίζονται σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος έφθασε στο Σχολείο κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, και κινήθηκε αρχικά προς μία αίθουσα του πρώτου ορόφου του Σχολείου, όπου φέρεται να ψέκασε έναν μαθητή με εντομοκτόνο ή άλλη ερεθιστική ουσία, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Αμέσως μετά, επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 13χρονο μαθητή μέσα στην ίδια αίθουσα, και στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς το ισόγειο, όπου τραυμάτισε και ένα δεύτερο αγόρι, 12 ετών, πριν αποχωρήσει από το σχολικό συγκρότημα.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:40 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, ενώ το Σχολείο τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού και εκκενώθηκε.

Ο ύποπτος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή Brent.

Για να αποφευχθούν εικασίες στο διαδίκτυο, η Αστυνομία διευκρίνισε ότι ο έφηβος αυτός έχει γεννηθεί στη Βρετανία και είναι βρετανικής υπηκοότητας.

Η έρευνα έχει ανατεθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, λόγω ανησυχιών για τα κίνητρα της επίθεσης, ωστόσο μέχρι στιγμής, το περιστατικό δεν έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική ενέργεια.

Οι Αρχές εξετάζουν καταθέσεις και ψηφιακά δεδομένα, ενώ προσπαθούν να επαληθεύσουν αναφορές ότι ο ανήλικος φέρεται να φώναξε θρησκευτικό σύνθημα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο 13χρονος εμφανίστηκε ενώπιον Δικαστηρίου Ανηλίκων στο Westminster, όπου του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μία για κατοχή μαχαιριού σε σχολικό χώρο, και μία για χρήση τοξικής ή ερεθιστικής ουσίας.

Για νομικούς λόγους η ταυτότητά του δεν δίνεται στη δημοσιότητα.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί με νέα ακροαματική διαδικασία τις επόμενες εβδομάδες.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων στη Βρετανία, και ιδιαίτερα τη χρήση μαχαιριών σε σχολικό περιβάλλον, φαινόμενο που οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και οι Αρχές Ασφαλείας καταγράφουν ως αυξανόμενο, τα τελευταία χρόνια.

Κυβερνητικές πηγές και Συνδικάτα Εκπαιδευτικών επαναλαμβάνουν την ανάγκη για περισσότερα προγράμματα πρόληψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και έγκαιρης παρέμβασης σε παιδιά που εμφανίζουν επικίνδυνες συμπεριφορές, καθώς η έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: The Guardian