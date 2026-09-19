Σε ποινή κάθειρξης 21 ετών καταδικάστηκε στη Βρετανία ο Αλγερινός Σάλεμ Ρεκούντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο. Ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που αποτελεί «κίνδυνο για το κοινό».

Ο 28χρονος είχε ταξιδέψει στη Βρετανία το 2023 με τουριστική βίζα και εργαζόταν παράνομα ως διανομέας φαγητού στη Deliveroo. Τον Ιούλιο του 2024 εντόπισε τη γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε στάση λεωφορείου στην περιοχή του Τσέλσι.

Όπως περιγράφηκε ενώπιον του Isleworth Crown Court, ο Ρεκούντ φέρεται να την απομάκρυνε από τη στάση και να την έσυρε σε έναν παράδρομο, όπου στη συνέχεια τη βίασε σε σημείο ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου 17 λεπτά. Το θύμα έχανε και ανέκτησε κατά διαστήματα τις αισθήσεις του, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο δράστης της ζητούσε επανειλημμένα να παραμείνει σιωπηλή. Από την επίθεση υπέστη συνολικά 33 μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Κάλεσε ασθενοφόρο και στη συνέχεια το ακολούθησε

Μετά το περιστατικό, ο Ρεκούντ τηλεφώνησε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν, ωστόσο, ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές σχετικά με όσα είχαν συμβεί.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, είπε σε διασώστη ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Αργότερα, όταν μίλησε στην αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποίησε ψευδές όνομα και να παρουσιάστηκε ως ένας περαστικός που είχε προσπαθήσει να τη βοηθήσει.

Οι κάμερες ασφαλείας, ωστόσο, κατέγραψαν διαφορετική εικόνα. Ο 28χρονος φαίνεται να ακολούθησε το ασθενοφόρο μέχρι το Chelsea and Westminster Hospital και στη συνέχεια να κινείται στους διαδρόμους του νοσοκομείου, κοιτάζοντας προς διάφορους χώρους, προκειμένου να εντοπίσει τη γυναίκα.

Όταν ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου τον ρώτησε για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Είμαι εδώ για να βρω κάποιον».

Εννέα ημέρες μετά το περιστατικό, ο Ρεκούντ συνελήφθη. Η γυναίκα, αφού είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της, κατάφερε να περιγράψει στους διασώστες τι είχε προηγηθεί.

«Μου κατέστρεψε τη ζωή»

Η γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, μίλησε στο δικαστήριο για τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η επίθεση στη σωματική και ψυχική της υγεία.

Σε δήλωσή της, η οποία διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανέφερε ότι μετά το περιστατικό αισθάνεται πως η ζωή της έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, ενώ περιέγραψε τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που πλέον ζει με φόβο και αισθήματα ανασφάλειας.

Ανέφερε ακόμη ότι έφτασε σε σημείο να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της, καθώς αισθανόταν ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί όσα είχαν συμβεί.

Όπως περιέγραψε, εξακολουθεί να ζει σε κατάσταση διαρκούς φόβου, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης αισθανόταν παγιδευμένη, καθώς ο δράστης την απειλούσε να παραμείνει ήσυχη και είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της.

Μετά το περιστατικό, η ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά. Αντιμετώπισε κρίσεις και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Ένοχος για πέντε αδικήματα

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης ενώπιον ενόρκων, ο Ρεκούντ κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 21 ετών.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η υπεράσπισή του αναφέρθηκε και στο παρελθόν του, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής και ότι είχε βρεθεί κοντά στο να κληθεί στην εθνική ομάδα της Αλγερίας. Ωστόσο, ένας τραυματισμός στο γόνατο έβαλε τέλος στην αθλητική του πορεία.