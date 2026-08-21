Στη βρετανική Δικαιοσύνη έφτασε μια σοκαριστική υπόθεση από πάρκο του ανατολικού Λονδίνου, με δύο άνδρες να κρίνονται ένοχοι για τον βιασμό μιας γυναίκας, η οποία βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον σύντροφό της για να παρατηρήσουν τα αστέρια.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι Χαν Αγκάχ και Νουρουλάχ Αχμντζάι καταδικάστηκαν μετά από δίκη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για την επίθεση, αλλά και τα ευρήματα που οδήγησαν στη σύνδεσή τους με αυτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου του περασμένου έτους, στο Barking Park.

Η εισαγγελική αρχή ανέφερε ότι η γυναίκα βρισκόταν μαζί με έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Οι δυο τους κάθονταν στο πάρκο κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, όταν οι δύο κατηγορούμενοι τους πλησίασαν.

Όπως παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, οι δράστες ακινητοποίησαν το ζευγάρι και απείλησαν τον άνδρα με μαχαίρι, προειδοποιώντας τον ότι θα τον σκότωναν εάν επιχειρούσε να καλέσει την αστυνομία. Στη συνέχεια, φέρεται να επιτέθηκαν σεξουαλικά στη γυναίκα.

Η εισαγγελέας περιέγραψε την επίθεση ως «τρομακτικό βιασμό υπό την απειλή μαχαιριού», υποστηρίζοντας ότι οι δράστες αντιμετώπισαν το θύμα σαν αντικείμενο που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και να κακοποιήσουν.

Πώς εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες

Οι αρχές κατάφεραν να συνδέσουν τους δύο κατηγορούμενους με την υπόθεση μέσω DNA που εντοπίστηκε στα ρούχα της γυναίκας. Οι ένορκοι απέρριψαν παράλληλα τον ισχυρισμό ενός εκ των δύο ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, κρίνοντάς τον ένοχο μετά από περίπου εννέα ώρες deliberation.

Ο Αχμντζάι είχε φτάσει στη Βρετανία με μικρό σκάφος τον Αύγουστο του 2023 και αρχικά είχε μεταφερθεί σε ξενοδοχείο του Λονδίνου στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου. Η αίτησή του απορρίφθηκε στη συνέχεια, ενώ είχε ξεκινήσει διαδικασία προσφυγής.

Ο Αγκάχ, ο οποίος επίσης είχε εισέλθει παράτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιχείρησε κατά τη διάρκεια της δίκης να αμφισβητήσει την ηλικία του, υποστηρίζοντας ότι ήταν ανήλικος όταν σημειώθηκε η επίθεση. Ωστόσο, τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν διαφορετική ηλικία και το δικαστήριο ζήτησε ειδική έκθεση για τον προσδιορισμό της.

Η ανακοίνωση των ποινών έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο. Παράλληλα, οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασης των δύο ανδρών μετά την ολοκλήρωση των ποινών τους.