Δεκάδες επαγγελματίες Άγιοι Βασίληδες άφησαν προσωρινά τα χριστουγεννιάτικα σκηνικά και επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες του νότιου Λονδίνου, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Φορώντας τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές τους, συμμετείχαν στο ετήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ministry of Fun, το οποίο συμπληρώνει φέτος 28 χρόνια λειτουργίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει όσους ενσαρκώνουν τον αγαπημένο άγιο των παιδιών σε Εμπορικά Κέντρα, πολυκαταστήματα και εκδηλώσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό.

Ενσυναίσθηση, Νοηματική και δύσκολες ερωτήσεις

Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην ενημέρωση γύρω από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της χρονιάς, αλλά εστιάζει στην ουσιαστική επικοινωνία. Οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν στη Νοηματική Γλώσσα, μαθαίνοντας να εύχονται «Καλά Χριστούγεννα» σε κάθε παιδί, ενώ εκπαιδεύτηκαν στο πώς να απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών στιγμών. Όταν ένα παιδί ζητά να ξανασμίξουν οι χωρισμένοι γονείς του ή εύχεται να γίνει καλά ένας άρρωστος συγγενής, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται να αποφεύγουν τις υποσχέσεις. Αντίθετα, καλούνται να προσφέρουν καλοσύνη, ενσυναίσθηση και προσεκτική ακρόαση.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα για τις γιορτινές συνήθειες

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκε και η ετήσια έκθεση «State of Santa», η οποία, σύμφωνα με το Euronews, καταγράφει τις σύγχρονες τάσεις γύρω από τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κυρία Κλάους κερδίζει συνεχώς έδαφος, με τις κρατήσεις για εμφανίσεις της να σημειώνουν αύξηση 32%, ενώ το 60% των παιδιών παραμένει πιστό στην παράδοση των χειρόγραφων γραμμάτων.

Παράλληλα, στο γιορτινό τραπέζι της Παραμονής κυριαρχούν ακόμη τα παραδοσιακά mince pies, τα οποία βρίσκονται στο 77% των πιάτων, αν και κάνουν την εμφάνισή τους και πιο σύγχρονες επιλογές, όπως η κομπούτσα σε ποσοστό 2%.

Η πρόκληση των 3 λεπτών και 45 δευτερολέπτων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έκθεσης αφορά τον χρόνο. Μια τυπική συνάντηση ενός παιδιού με τον Άγιο Βασίλη διαρκεί κατά μέσο όρο μόλις 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα, οι επαγγελματίες καλούνται να δημιουργήσουν μια αυθεντική και αξέχαστη εμπειρία. Για τους πιο έμπειρους του είδους, το μυστικό της επιτυχίας δεν κρύβεται στις λίστες των δώρων, αλλά στην ικανότητα να κάνουν κάθε παιδί να νιώθει ότι το ακούν πραγματικά, κρατώντας ζωντανή τη μαγεία των Χριστουγέννων.