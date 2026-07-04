Σκηνές απόλυτου χάους και έντασης εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη της Εθνικής ομάδας Ποδοσφαίρου της Αιγύπτου στο ξενοδοχείο της αποστολής, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη νοκ-άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το περιστατικό, το οποίο κατεγράφη σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αμαύρωσε το κλίμα των αγώνων και προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των Αρχών.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά

Όλα ξεκίνησαν όταν το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή της Αιγύπτου έφτασε στο ξενοδοχείο, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος φιλάθλων –ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά– με την ελπίδα να εξασφαλίσουν ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία με τα ινδάλματά τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τα όσα καταγράφονται στο οπτικοακουστικό υλικό, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ένας άνδρας της προσωπικής ασφάλειας (σεκιούριτι) έσπρωξε βίαια ένα μικρό παιδί από την Αίγυπτο, το οποίο προσπαθούσε να πλησιάσει τους παίκτες.

Σύρραξη σώμα με σώμα

Η αντίδραση της αιγυπτιακής αποστολής ήταν ακαριαία. Ο παλαίμαχος άσος και νυν διευθυντής της Εθνικής ομάδας, Ιμπραχίμ Χασάν, έσπευσε αμέσως στο σημείο για να προστατεύσει τον μικρό φίλαθλο, ζητώντας τον λόγο σε έντονο ύφος.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η λεκτική αντιπαράθεση μετατράπηκε σε γενικευμένη σύρραξη. Ποδοσφαιριστές, μέλη του τεχνικού τιμ και Αστυνομικές Δυνάμεις ενεπλάκησαν σε ένα άγριο σπρώξιμο σώμα με σώμα. Στο βίντεο ακούγονται έντονες αποδοκιμασίες, με τους άνδρες ασφαλείας να φωνάζουν επανειλημμένα «κάντε πίσω», ενώ η κατάσταση παρέμεινε εκτός ελέγχου για περίπου μισό λεπτό, προτού τελικά παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι και εκτονωθεί η κρίση.

Η επίσημη θέση της Αιγύπτου

Θέση για το σοβαρό αυτό περιστατικό πήρε άμεσα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για κακή συμπεριφορά των αρχών ασφαλείας προς το παιδί.

«Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένα παιδί από την Αίγυπτο απωθήθηκε βίαια από μέλος της ασφάλειας, στην προσπάθειά του να βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία με τους παίκτες της Εθνικής ομάδας. Ο Ιμπραχίμ Χασάν παρενέβη αμέσως για να προστατεύσει το παιδί, και να αποτρέψει οποιονδήποτε τραυματισμό του. Αυτό οδήγησε σε μια σύντομη λεκτική αψιμαχία, ωστόσο η κατάσταση εξομαλύνθηκε γρήγορα χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση», αναφέρει η ανακοίνωση, υποβαθμίζοντας εν μέρει την έκταση των όσων κατέγραψαν οι κάμερες.

Παρά την αναστάτωση και το σοκ, η Εθνική ομάδα της Αιγύπτου καλείται πλέον να αφήσει πίσω της το δυσάρεστο αυτό συμβάν και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς το Μουντιάλ μπαίνει στην πιο απαιτητική και συναρπαστική φάση του.