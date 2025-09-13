Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον σήμερα στο Λονδίνο, με κεντρικό αίτημα το «δικαίωμα στην Ελευθερία της Έκφρασης». Σύμφωνα με υπολογισμούς, στη συγκέντρωση συμμετείχαν σχεδόν 250 χιλιάδες άτομα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον, εκμεταλλευόμενος τη δολοφονία του Αμερικανού επίσης ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, είχε δημιουργήσει κάλεσμα για τη σημερινή συγκέντρωση στο Λονδίνο γράφοντας: «Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ».

Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές θέσεις του και έχει καταδικαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων για «διασάλευση της δημόσιας τάξης».

Είχε φυλακιστεί το 2018 για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.

Για τη σημερινή συγκέντρωση, η οποία ήταν εντυπωσιακή από άποψης προσέλευσης κόσμου, αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 1.600 αστυνομικοί για την αποφυγή επεισοδίων, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα είχε καλεστεί αντισυγκέντρωση από την αντιφασιστική οργάνωση «Stand Up To Racism» (SUTR).

Στην ακροδεξιά-ρατσιστική συγκέντρωση, εκτός του Ρόμπινσον, συμμετείχαν και μίλησαν στο πλήθος ο γνωστός Αμερικανός ακροδεξιός Στιβ Μπάνον – πρώην επικεφαλής Στρατηγικός Σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ – ο Αντ Μίντλετον, πρώην στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο ακροδεξιά ρητορική, καθώς και ένας βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας και ένας ακροδεξιός Πολωνός ευρωβουλευτής.

Ο Ρόμπινσον μετά την αποφυλάκισή του, έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο προς μια αντιισλαμική στάση βασισμένη στη χριστιανική θρησκεία, τον εθνικισμό και τον φυλετισμό, βασισμένο στην «ανωτερότητα της λευκής φυλής», στηρίζεται από έναν πυρήνα υποστήριξης νεοναζιστών αλλά και ένα δίκτυο οργανωμένων οπαδών -χούλιγκαν που συμμετέχουν επίσης στην English Defence League (EDL).