Τουλάχιστον πέντε άλογα του βασιλικού ιππικού ξέφυγαν, άγνωστο από πού, και ξεχύθηκαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας. Ένα από αυτά είναι καλυμμένο με αίμα χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό, πως βρέθηκε πάνω του.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, δεν είναι σαφές αν το αίμα είναι του αλόγου ή αν είναι αίμα κάποιου ανθρώπου. Τουλάχιστον ένας στρατιώτης τραυματίστηκε όταν τα τρομαγμένα άλογα έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα έξω από το ξενοδοχείο Clermont στο Buckingham Palace Road στην Βικτώρια στο κέντρο του Λονδίνου. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν σε βοήθεια για τον τραυματία στρατιώτη, ο οποίος εθεάθη να νοσηλεύεται στο δρόμο. Οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν τον στρατιώτη να ουρλιάζει από τον πόνο αφού τον είδαν να πέφτει από το άλογό του όταν το ζώο έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένα από τα άλογα φαίνεται επίσης ότι έπεσε πάνω σε ένα διώροφο λεωφορείο, σπάζοντας το παρμπρίζ του. Τα άλογα είχαν πάνω τους σέλες και χαλινάρια. Η δημοτική αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η πρώτη κλήση που έλαβαν για το περίεργο περιστατικό ήταν στις 8:40 το πρωί και αναφερόταν ότι τα άλογα κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην περιοχή του Σίτι.

BREAKING: ‘Number of horses’ on the loose in central London – as one appears to be covered in blood.https://t.co/iEbOa7GIKK

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MfGpdTvpVy

— Sky News (@SkyNews) April 24, 2024