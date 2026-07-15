Μια δραματική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο στο κέντρο του Λονδίνου, όταν ένα άλογο της Βασιλικής Φρουράς έφτασε στα όρια της λιποθυμίας λόγω της αποπνικτικής ζέστης, αναγκάζοντας τον αναβάτη του να σημάνει κατεπειγόντως συναγερμό.

Ο συνήθως ανέκφραστος φρουρός φάνηκε να ανησυχεί βαθιά για το πιστό του άλογο, του οποίου το κεφάλι έγερνε συνεχώς προς τα κάτω, ενώ η γλώσσα του κρεμόταν έξω από το στόμα.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου, κάτω από έναν ασυνήθιστο για τη Βρετανία καύσωνα με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30°C. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό καλοκαίρι η χώρα έχει ήδη καταγράψει τον ίδιο αριθμό ημερών με θερμοκρασίες άνω των 30°C με το ιστορικό και διαβόητο καλοκαίρι του 1976.

Η στιγμή της διάσωσης και οι αντιδράσεις

Στο βίντεο, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 200.000 προβολές, ο φρουρός –ντυμένος με τη βαριά, μάλλινη κατακόκκινη στολή του– πατάει αποφασιστικά το κουμπί έκτακτης ανάγκης. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, μια τουρίστρια δεν έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει γρήγορα για να βγάλει μια φωτογραφία.

Λίγο μετά, ένας άλλος στρατιώτης βγήκε πίσω από τις πύλες του Μουσείου του Ιππικού (Household Cavalry Museum) στο Whitehall. Αφού έκλεισε τον συναγερμό, οδήγησε το άλογο και τον αναβάτη του στην ασφάλεια της σκιάς. Τα πόδια του ζώου έδειχναν φανερά ασταθή, καθώς περνούσε τις πύλες.

Αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο:

«Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει», έγραψε ένας χρήστης.

«Παράδοση ή όχι, η κοινή λογική πρέπει να υπερισχύει. Κάνει υπερβολική ζέστη τόσο για το άλογο όσο και για τον άνθρωπο», σχολίασε ένας άλλος.

«Χρειάζονται πέντε εργάσιμες ημέρες για να απαντήσουν σε έναν διαολεμένο συναγερμό έκτακτης ανάγκης;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος, επικρίνοντας την καθυστέρηση της βοήθειας.

«Είναι καιρός να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος φύλαξης του Βασιλιά. Είναι απολύτως γελοίο και περιττό», υπερθεμάτισε ένας άλλος θεατής.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες

Το συμβάν αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Μόλις δύο μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του καύσωνα της Πρωτομαγιάς (ο οποίος καταγράφηκε ως ο θερμότερος στην ιστορία των βρετανικών αργιών του Μαΐου), ένα άλλο άλογο της φρουράς παρουσίασε έντονη νευρικότητα και δυσφορία.

Το ζώο άρχισε να κάνει κύκλους εκτός ελέγχου, να χτυπάει τις οπλές του στο έδαφος και να κουνάει βίαια το κεφάλι του έξω από το Horse Guards Parade. Οι τουρίστες άρχισαν να υποχωρούν έντρομοι, αν και ορισμένοι συνέχισαν απτόητοι να τραβούν φωτογραφίες.

Τότε, σε μια σπάνια παρέκκλιση από το αυστηρό πρωτόκολλο, ένας άλλος φρουρός βγήκε από το κτίριο για να χαϊδέψει και να ηρεμήσει το άλογο, προτού απομακρυνθεί και εκείνο από τον καυτό ήλιο.