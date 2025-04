Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (29/4) στο Λονδίνο, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

The fire is producing a large amount of smoke and people in the local area are advised to keep doors and windows shut. https://t.co/etxgEK4SLZ

Firefighters are continuing to respond to the substation fire near Aberdeen Place, #MaidaVale .

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στην οροφή ενός γειτονικού κτηρίου κατοικιών, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου .

There are now 15 fire engines & around 100 firefighters tackling the substation fire in #MaidaVale.

An electrical transformer & part of the roof of a neighbouring property are alight.

Please continue to avoid the area & keep windows and doors closed https://t.co/PRUGtGpIYa pic.twitter.com/qxuLNbIIw0

