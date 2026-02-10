Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε Σχολείο στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Ένας έφηβος επιτέθηκε με μαχαίρι σε Σχολείο στο Μπρεντ και μαχαίρωσε δύο μαθητές, το μεσημέρι της Τρίτης (10/02). Η Αστυνομία αναζητά τον ύποπτο, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ανήλικος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση στην οδό Bacon Lane, στις 12:41 μ.μ. (τοπική ώρα).

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρα, με σκοπό να περιθάλψουν τους 13χρονους που δέχθηκαν τις μαχαιριές. Σημειώνεται πως ο ένας  εκ των δύο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

