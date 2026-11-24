Κιβώτια γεμάτα πορτοκάλια έκρυβαν πακέτα κοκαΐνης σε αγορά χονδρικής του ανατολικού Λονδίνου, όπου αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Η έρευνα επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές και οδήγησε σε οκτώ συλλήψεις και στην κατάσχεση συνολικά 893 κιλών ουσίας που εκτιμάται ότι είναι κοκαΐνη.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών στην ιστορία της. Η επιχείρηση στόχευε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εισήγαγε ναρκωτικά στη Βρετανία, ενώ κατασχέθηκαν και 450.000 λίρες σε μετρητά.

Τα πακέτα με το τετράφυλλο τριφύλλι κάτω από τα φρούτα

Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκε η αγορά New Spitalfields, στην περιοχή Λέιτον του ανατολικού Λονδίνου. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, οι αστυνομικοί απομακρύνουν πορτοκάλια από χαρτοκιβώτια και αποκαλύπτουν μαύρες συσκευασίες, ορισμένες από τις οποίες φέρουν το σχέδιο ενός τετράφυλλου τριφυλλιού.

Στην αγορά συνελήφθησαν πέντε άνδρες, ηλικίας 27, 33, 41, 43 και 58 ετών, με την υποψία συνωμοσίας με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών. Ένας έκτος άνδρας, 44 ετών, συνελήφθη σε κοντινή απόσταση, έχοντας στην κατοχή του ακόμη 100 κιλά ύποπτης ναρκωτικής ουσίας.

Άλλα 250 κιλά σε φορτηγό

Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε στο Λονδίνο. Αστυνομικοί σταμάτησαν φορτηγό κοντά στο Μέιντστοουν του Κεντ και το μετέφεραν στο Ντόβερ για έρευνα. Στο όχημα εντοπίστηκαν περίπου 250 κιλά ύποπτης κοκαΐνης και συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός.

Παράλληλα, σε έρευνα σε ακίνητο στο Τσέσχαντ του Χέρτφορντσαϊρ, οι αρχές συνέλαβαν έναν 48χρονο και βρήκαν μετρητά που υπολογίζονται σε 450.000 λίρες.

Οι ποσότητες που εντοπίστηκαν στην αγορά, στην κατοχή του 44χρονου και στο φορτηγό συνθέτουν το συνολικό φορτίο των 893 κιλών. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, και οι οκτώ συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η επικεφαλής της έρευνας, Λίντσεϊ Μπίλανι, ανέφερε ότι η αξία των ναρκωτικών θα ανερχόταν σε εκατομμύρια λίρες και χαρακτήρισε την κατάσχεση σημαντικό πλήγμα για το κύκλωμα.

«Η επιχείρηση αυτή δείχνει την προσήλωσή μας στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, των οποίων η δραστηριότητα τροφοδοτεί τη βία στους δρόμους του Λονδίνου», τόνισε.