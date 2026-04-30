Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αποδοκιμάστηκε κατά την επίσκεψή του στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, όπου την προηγούμενη ημέρα σημειώθηκε επίθεση σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό με επίθεση με μαχαίρι χαρακτηρίστηκε ως «τρομοκρατικό». Πρόκειται για ένα ακόμη συμβάν σε μια σειρά περιστατικών αντισημιτικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, όπου διαμένει σημαντικός αριθμός μελών της εβραϊκής κοινότητας.

Κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στο σημείο, συγκεντρώθηκαν πολίτες έξω από εγκαταστάσεις υπηρεσίας ασθενοφόρων της κοινότητας, εκφράζοντας την αντίδρασή τους με συνθήματα.

Ο Κιρ Στάρμερ αποχώρησε χωρίς να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης.