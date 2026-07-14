Οι βρετανικές αστυνομικές αρχές στο βόρειο Λονδίνο, χρειάστηκε να σπάσουν το παράθυρο ενός οχήματος για να απεγκλωβίσουν έναν σκύλο που βρισκόταν παγιδευμένος στο εσωτερικό του υπό συνθήκες έντονης ζέστης.

Στο οπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα από την Daily Mail, καταγράφεται η στιγμή της διάσωσης από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι αμέσως μετά προχώρησαν σε αυστηρές συστάσεις προς την ιδιοκτήτρια του ζώου.

Οι ένστολοι της επισήμαναν τη σοβαρότητα της πράξης της, τονίζοντας ότι η παραμονή ενός κατοικίδιου μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο, έστω και για ελάχιστα λεπτά χωρίς επίβλεψη υπό τέτοιες καιρικές συνθήκες, θέτει τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος Tesco Extra, κοντά στο εμπορικό κέντρο Brent Cross, με τη θερμοκρασία στην περιοχή να προσεγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν αρχικά να εντοπίσουν τον κάτοχο του οχήματος, όμως η αδυναμία εντοπισμού του και η κρισιμότητα της κατάστασης τους ανάγκασαν να σπάσουν το τζάμι προκειμένου να απελευθερώσουν το ζώο που παρουσίαζε έντονα σημάδια πανικού και δυσκολία στην αναπνοή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Βασιλικής Εταιρείας για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων (RSPCA), η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μπορεί να αγγίξει τους 47 βαθμούς Κελσίου ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μόλις 22 βαθμοί, γεγονός που μπορεί να αποβεί μοιραίο για έναν σκύλο μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε το συμβάν, διευκρινίζοντας ότι οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από αναφορές πολιτών. Αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο ζώο, αυτό παραδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του.

Το συμβάν αυτό έγινε σε μια περίοδο που η Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζεται από διαδοχικά κύματα ζέστης και ξηρασίας, με αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κοντά σε αστικές περιοχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας να διατηρούν σε ισχύ προειδοποιήσεις για την προστασία των πολιτών και των ζώων.