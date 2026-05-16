Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, υποστηρικτές του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον που τάσσεται κατά της μετανάστευσης και κατά του Ισλάμ από τη μία πλευρά, και φιλοπαλαιστίνιοι και αντιρατσιστές ακτιβιστές από την άλλη, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, υπό την επίβλεψη μιας εξαιρετικά μεγάλης αστυνομικής δύναμης.

Περίπου 4.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να αποτρέψουν τυχόν ταραχές, κι ενώ διεξαγόταν επίσης ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι στο στάδιο Γουέμπλεϊ, το οποίο έχει χωρητικότητα 90.000 θέσεων.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανέφεραν το απόγευμα ότι προχώρησαν σε 31 συλλήψεις, προσθέτοντας ωστόσο, ότι και οι δύο διαδηλώσεις διεξάγονταν «χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια».

Για την περίσταση είχε προβλεφθεί υποστήριξη με θωρακισμένα οχήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα, όπως και κάμερες αναγνώρισης προσώπου, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε διαδήλωση.

Η αστυνομία δεν έδωσε αμέσως μια εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά είχε δηλώσει ότι ανέμενε οι διαδηλωτές να ξεπεράσουν τις 50.000 για την πορεία «Ενώστε το Βασίλειο» του Τόμι Ρόμπινσον.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, ελπίζει ότι θα επαναληφθεί η επιτυχία της πορείας που είχε οργανώσει τον Σεπτέμβριο, στην οποία συμμετείχαν έως και 150.000 άτομα στο Λονδίνο για να υπερασπιστούν την «ελευθερία της έκφρασης».

«Απροστάτευτα σύνορα»

Η πορεία αυτή δεν συνδέεται με το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK. Ωστόσο, πραγματοποιείται μια εβδομάδα μετά την επιτυχία στις τοπικές εκλογές του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις επόμενες γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

Αεροφωτογραφίες δείχνουν ένα πλήθος δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Μόλις φτάνει στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, μπροστά σε μια θάλασσα από σημαίες της Αγγλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τόμι Ρόμπινσον επιτίθεται στην κυβέρνηση των Εργατικών και καταγγέλλει τη μετανάστευση.

Στη εξέδρα πολιτικές προσωπικότητες της ακροδεξιάς διαδέχονται η μια την άλλη, η μητέρα μιας γυναίκας που δολοφονήθηκε από έναν αιτούντα άσυλο και ένα μουσικό συγκρότημα.

Για την Κριστίν Τέρνερ, μια 66χρονη συνταξιούχο από τη βορειοανατολική Αγγλία, «η μετανάστευση είναι η μεγαλύτερη ανησυχία». «Είμαστε ένα νησί. Έχουμε σαφώς καθορισμένα σύνορα, τα οποία δεν προστατεύονται. Πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο, αναφερόμενη στις αφίξεις μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη με σαπιοκάραβα.

Η Ρίκι Γουέμπστερ, 40 ετών, διευθύντρια επιχείρησης από το Έσεξ, στο ανατολικό Λονδίνο, πιστεύει ότι ο Τόμι Ρόμπινσον είναι η «φωνή των ανθρώπων της εργατικής τάξης». «Η πολυπολιτισμικότητα είναι καλή αρκεί να μην υπερισχύει του πολιτισμού σας», δηλώνει.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι η Γαλλίδα Αλίς Κορντιέ, ιδρύτρια της ακροδεξιάς συλλογικότητας Nemesis, όπως αναφέρει στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Καθώς είχαν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας κατά τη διάρκεια της πορείας του Σεπτεμβρίου, ο Τόμι Ρόμπινσον κάλεσε επανειλημμένα πριν από τη συγκέντρωση να επικρατήσει ηρεμία.

Η Ντάουνινγκ Στριτ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 11 «ξένους ακροδεξιούς ταραχοποιούς», ανάμεσά τους η Αμερικανοκολομβιανή Βαλεντίνα Γκόμες, η οποία κατηγορήθηκε ότι “έκανε εμπρηστικά και απάνθρωπα σχόλια για τους μουσουλμάνους”.

Ο Εργατικός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποκάλεσε την Παρασκευή τους διοργανωτές της διαδήλωσης «ρατσιστές καταδικασμένους από τη δικαιοσύνη, που διαδίδουν το μίσος και τον διχασμό».

«Έξω οι ρατσιστές από τους δρόμους μας»

Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιούνται καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε στις αρχές Μαΐου το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής κατά μία βαθμίδα, σε «σοβαρό», επικαλούμενο αύξηση της «ισλαμιστικής και της ακροδεξιάς απειλής».

Το μέτρο υιοθετήθηκε μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο ανδρών Εβραίων στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου και έπειτα από μια σειρά από εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμού αντισημιτικού χαρακτήρα βόρεια της πρωτεύουσας.

Είχαν ληφθεί μέτρα για να παραμένουν σε απόσταση οι υποστηρικτές του ακροδεξιού ακτιβιστή και οι συμμετέχοντες στη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, οι οποίοι ήταν αρκετές χιλιάδες σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση διοργανώθηκε για την επέτειο μνήμης της «Νάκμπα» (καταστροφή στα αραβικά), που σηματοδοτεί τη φυγή και το εκτοπισμό περίπου 760.000 Παλαιστινίων από τη γη τους κατά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και για να αντιταχθεί στην ακροδεξιά.

«Ρατσιστές έξω από τους δρόμους μας, πρόσφυγες καλώς ήρθατε», φώναζαν διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν τις παραδοσιακές κεφίγιες και ύψωναν παλαιστινιακές σημαίες.

«Η ακροδεξιά δυναμώνει – είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, για να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι αδαείς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 62χρονος Σάιμον Ραλς από το Νότιγχαμ στην κεντρική Αγγλία. Ο Τσάρλι, ο οποίος ταξίδεψε από το Κάρντιφ, διαμαρτύρεται που «οι πραγματικοί φασίστες που εκστομίζουν ρατσιστικές δηλώσεις επιτρέπεται να τριγυρνούν στους δρόμους του Λονδίνου».

Η αστυνομία του Λονδίνου είχε υποσχεθεί να συλλάβει όποιον θα φώναζε «Ας παγκοσμιοποιήσουμε την ιντιφάντα», αναφορά στις παλαιστινιακές εξεγέρσεις κατά του ισραηλινού στρατού.

Λίγο μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν, ο Κιρ Στάρμερ θεώρησε το σύνθημα αυτό «εντελώς απαράδεκτο» και άφησε να εννοηθεί ότι μια απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακών πορειών θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ