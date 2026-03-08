Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στο κέντρο του Λονδίνου, ζητώντας τον τερματισμό των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Οργανώσεις όπως η Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό (CND), το Stop the War, η Εκστρατεία Αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, η Μουσουλμανική Ένωση της Βρετανίας, το Παλαιστινιακό Φόρουμ στη Βρετανία και οι Φίλοι του Αλ-Άκσα ηγήθηκαν της πορείας προς την πρεσβεία το απόγευμα του Σαββάτου 7/3, αφού προηγουμένως συγκεντρώθηκαν στο Μίλμπανκ, κοντά στο Γουέστμινστερ.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν ιρανικές και παλαιστινιακές σημαίες, καθώς και πορτρέτα του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην εναρκτήρια επίθεση του πολέμου το περασμένο Σάββατο.

Κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε τους πολέμους του Τραμπ», «Σταματήστε τον πόλεμο κατά του Ιράν», «Σταματήστε τον εξοπλισμό του Ισραήλ» και «Όχι στον πόλεμο κατά του Ιράν».

Έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Βόξχολ, η βουλευτής των Εργατικών Ζάρα Σουλτάνα δήλωσε στους διαδηλωτές: «Δεν θα μας αγνοήσουν ξανά».

Υπενθυμίζοντας την εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, που ανέτρεψε τον δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν, είπε στο πλήθος: «Τότε μας έλεγαν ότι το Ιράκ διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής. Μας είπαν ότι ο πόλεμος θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία. Μας είπαν ότι θα προστάτευε τους Ιρακινούς και τον κόσμο. Η αλήθεια όμως ήταν πολύ διαφορετική».

Πρόσθεσε ακόμη: «Τα παιδιά της Βαγδάτης αξίζουν να μεγαλώσουν. Και πριν από 23 χρόνια, όταν διαδηλώσαμε ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ, μας αγνοούσαν».

«Δεν θα μας αγνοήσουν ξανά, γιατί η ιστορία μάς δικαίωσε. Σήμερα υψώνουμε τη φωνή μας για ειρήνη, για δικαιοσύνη και για έναν κόσμο στον οποίο οι κυβερνήσεις μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος».

Μια δήλωση του πρώην ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στη διαμαρτυρία, διαβάστηκε στο πλήθος έξω από την πρεσβεία.

Η δήλωση ανέφερε: «Το 2003, εκατοντάδες χιλιάδες από εμάς διαδηλώσαμε κατά της παράνομης εισβολής στο Ιράκ και μας αγνόησαν. Σήμερα όμως είμαστε εδώ για να πούμε δυνατά και ξεκάθαρα: μην σύρετε τη Βρετανία σε έναν ακόμη παράνομο πόλεμο».

Στη δήλωση, ο Κόρμπιν, νυν ανεξάρτητος βουλευτής, σημείωσε: «Για πολύ καιρό το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούσε τυφλά τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκείνες προχωρούσαν σε καταστροφικές παρεμβάσεις σε όλο τον κόσμο».

«Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε κάτι διαφορετικό: μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στη συνεργασία, την ισότητα και τον σεβασμό της κυριαρχίας».

Πρόσθεσε επίσης: «Ο διαρκής πόλεμος δεν είναι παιχνίδι. Έχει πραγματικές συνέπειες και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

Σε ανάρτησή της στο X, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε μία γυναίκα κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

«Μια γυναίκα περίπου 60 ετών συνελήφθη ως ύποπτη για υποκίνηση φυλετικού μίσους σε σχέση με ένα πλακάτ», ανέφερε η αστυνομία.

Αργότερα πρόσθεσε: «Η συγκέντρωση “Κάτω τα χέρια από το Ιράν” έχει πλέον ολοκληρωθεί. Έγιναν ακόμη τρεις συλλήψεις: μία για κατοχή επιθετικού όπλου και μία για ρατσιστικά επιβαρυμένες παραβάσεις της δημόσιας τάξης σε σχέση με ένα σύνθημα».

«Ένας άνδρας περίπου 30 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για βίαιη διατάραξη της δημόσιας τάξης σε σχέση με περιστατικό που συνέβη χθες στη Maida Vale».

Πριν από την εκδήλωση, η Μητροπολιτική Αστυνομία αύξησε τις περιπολίες και επέβαλε όρους, σύμφωνα με τους οποίους οι διαδηλωτές έπρεπε να παραμείνουν σε καθορισμένη διαδρομή και να ολοκληρώσουν τη συγκέντρωση έως τις 5 μ.μ.

Αρκετές ομάδες ανθρώπων που κρατούσαν ισραηλινές σημαίες στέκονταν στην άκρη του Μίλμπανκ, την ώρα που οι διαδηλωτές κατευθύνονταν προς την πρεσβεία ζητώντας τον τερματισμό των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Πολλοί διαδηλωτές ακούγονταν να φωνάζουν «ντροπή σας» και «δολοφόνοι» προς όσους κρατούσαν ισραηλινές σημαίες, με κάποιους από αυτούς να απαντούν «κάνετε λάθος» και «αρνείστε».

Οι διαδηλωτές που βρίσκονταν στην κεφαλή της πορείας φώναζαν: «Είμαστε ο λαός. Δεν θα φιμωθούμε. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα, τώρα, τώρα».

Η Ντανιέλα Κόστα, 30χρονη Βραζιλιάνα φοιτήτρια που ζει στο Λονδίνο, δήλωσε: «Είμαι από τη Βραζιλία. Ήρθα εδώ για να δείξω αλληλεγγύη στο Ιράν και την Παλαιστίνη, αλλά και στην Κούβα και τη Βενεζουέλα».

Πρόσθεσε: «Αισθάνομαι ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να πρόκειται για κάτι συνηθισμένο».

«Ελπίζω αυτή η διαμαρτυρία να δείξει στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν υπάρχει λαϊκή υποστήριξη για συμμετοχή στον πόλεμο, με οποιονδήποτε τρόπο — είτε μέσω παροχής όπλων είτε μέσω διάθεσης στρατιωτικών βάσεων στις ΗΠΑ».

Όταν ρωτήθηκε γιατί συμμετείχε στη διαμαρτυρία, ο Μάρτιν Πέρι, 58 ετών από το Νορθάμπτον, δήλωσε: «Οι ενέργειες κατά του Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και αποτελούν μέρος ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου αποφάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο».

Πρόσθεσε: «Βρίσκομαι εδώ για να στείλω μήνυμα στον Κιρ Στάρμερ ότι η κοινή γνώμη δεν στηρίζει έναν πόλεμο κατά του Ιράν και δεν θέλει οι βρετανικές δυνάμεις να εμπλακούν σε έναν παράνομο πόλεμο».

Οι διοργανωτές της διαδήλωσης ανακοίνωσαν επίσης ότι στις 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο του Λονδίνου πορεία «ενάντια στην ακροδεξιά».

Με πληροφορίες από: The Guardian