Σημαντική δικαστική ήττα υπέστη ο Πρίγκιπας Χάρι, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει, μαζί με ακόμη έξι γνωστές προσωπικότητες, κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers Limited, εκδότριας της εφημερίδας Daily Mail.

Ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν αποφάνθηκε ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία. Η τελευταία κατηγορήθηκε πως χρησιμοποίησε ανορθόδοξες μεθόδους για την απόκτηση εμπιστευτικών στοιχείων. Μεταξύ αυτών τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομες παρακολουθήσεις.

Στην πολυσέλιδη απόφασή του, ο δικαστής ανέφερε ότι, παρά τις υποψίες που μπορεί να γεννούν ορισμένα δημοσιεύματα, δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα. Αντίθετα, επισήμανε ότι το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων θα μπορούσε να προέρχεται από νόμιμες πηγές, όπως φίλους, συνεργάτες ή εκπροσώπους των προσώπων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

Εκτός από τον Πρίγκιπα Χάρι, την αγωγή είχαν καταθέσει ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.

Η Associated Newspapers χαρακτήρισε την απόφαση «πλήρη δικαίωση» της δημοσιογραφικής της πρακτικής και ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την ανάκτηση των δικαστικών εξόδων. Αυτά εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια στερλίνες.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί το τέλος μιας από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις που είχε προκαλέσει ο Δούκας του Σάσεξ κατά βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, δεν αναιρεί προηγούμενες επιτυχίες του στα δικαστήρια, μεταξύ των οποίων η νίκη του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατά της Mirror Group Newspapers και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον εκδοτικό όμιλο της εφημερίδας The Sun.