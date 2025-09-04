Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε πεζοδρόμιο στο κέντρο του Λονδίνου.

Φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν πολλούς παραϊατρικούς και πληρώματα ασθενοφόρων να ανταποκρίνονται στο περιστατικό κοντά στον σταθμό Βικτώρια. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε τη συντριβή, ο 47χρονος Emit Suker, δήλωσε: «Ερχόταν από το Westminster – πήγαινε πολύ γρήγορα και βγήκε από τον δρόμο. Υπήρχαν περίπου 15, 16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομερό».

Ένα μέλος του προσωπικού ασφαλείας στο κτίριο γραφείων της Nova απέναντι από το σημείο του ατυχήματος δήλωσε: «Προσπαθούμε να ελέγξουμε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης έξω από το κτίριο αυτή τη στιγμή, αλλά υπήρχε ένα διώροφο λεωφορείο που προσπαθούσε να στρίψει δεξιά και έχασε τον έλεγχο λόγω της ταχύτητας».

«Υπήρχαν 10 με 12 τραυματίες που λάμβαναν περίθαλψη σε μία από τις δεξιώσεις μας και μπορώ να δω τους παραϊατρικούς να βρίσκονται ακόμα στο σημείο. Αλλά δεν φαίνονταν και τόσο άσχημα.»

Ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, η οδός Βικτώρια, παραμένει κλειστή για κάθε κυκλοφορία τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.