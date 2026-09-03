Ενα εκπληκτικό βίντεο από το μετρο του Λονδίνου , που δείχνει δυο ποντικάκια του υπογείου σιδηροδρόμου της βρετανικής πρωτεύουσας να δίνουν αγώνα πυγμαχίας για ένα…κομμάτι τυρί έχει τρελάνει τα σόσιαλ μίντια.

Το σκηνικό μοιάζει σαν να είναι βγαλμένο από ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney και οι επιβάτες του Μετρό στέκονταν ακίνητοι και παρακολουθούσαν τον καβγά με τις υψωμενες γροθιές.

Το απιθανo περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πολυσύχναστη πλατφόρμα της γραμμής Central Line, στον κεντρικό σταθμό Oxford Circus του μετρό στο Λονδίνο, χαρίζοντας στιγμές άφθονου γέλιου στους επιβάτες που περίμεναν τον συρμό.

Από το κυνηγητό στον αγώνα πυγμαχίας

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας, τα δύο τρωκτικά ξεκίνησαν να κυνηγιούνται σε κύκλους γύρω από το τρόπαιό τους, θυμίζοντας σκηνές από σειρά κινουμένων σχεδίων.

Καθώς ο καβγάς κλιμακωνόταν, οι επιβάτες παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό.

Μετά από μια σύντομη ανακωχή, κατά την οποία τα δύο ποντίκια απομακρύνθηκαν προσωρινά σε διαφορετικές πλευρές της πλατφόρμας, η αναμέτρηση φούντωσε εκ νέου.

Σε σκηνές που θύμιζαν αγώνα μποξ, τα τρωκτικά σηκώθηκαν στα πίσω τους πόδια και άρχισαν να ανταλλάσσουν «γροθιές», προκαλώντας τα γέλια και τα χειροκροτήματα των παρισταμένων.

Τελικά, το ένα από τα δύο ποντίκια αναδείχθηκε νικητής της αναμέτρησης, αναγκάζοντας τον αντίπαλό του να τραπεί σε φυγή, ενώ ο «πρωταθλητής» φαίνεται να απολαμβάνει το πολύτιμο βραβείο του.

Η σύνδεση με τη βραβευμένη φωτογραφία «Station Squabble»

Η σκηνή στο Oxford Circus ήταν εντυπωσιακά παρόμοια με τη διάσημη φωτογραφία του φωτογράφου Sam Rowley, η οποία είχε αποσπάσει το βραβείο «Φωτογράφος Άγριας Ζωής της Χρονιάς» (Wildlife Photographer of the Year) από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου το 2020.

Η φωτογραφία, με τίτλο «Station Squabble» (Καβγάς στον Σταθμό), είχε ξεχωρίσει ανάμεσα σε περισσότερες από 48.000 συμμετοχές.

Για να καταφέρει να απαθανατίσει τη συγκεκριμένη στιγμή, ο κ. Ρόουλι είχε περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα κάνοντας νυχτερινές βάρδιες στο δίκτυο του μετρό, ξαπλωμένος ανάσκελα στις πλατφόρμες υπό τα περίεργα βλέμματα των επιβατών.

Όπως είχε δηλώσει τότε η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, «ο Σαμ ανακάλυψε τον καλύτερο τρόπο για να φωτογραφίζει τα ποντίκια που κατοικούν στο μετρό του Λονδίνου, που δεν ήταν άλλος από το να ξαπλώνει στην πλατφόρμα και να περιμένει».

Ο ίδιος ο φωτογράφος είχε εξηγήσει πως οι μάχες αυτές είναι σπάνιες επειδή τα αποφάγια είναι άφθονα, σημειώνοντας πως η δική του ιστορική λήψη διήρκεσε μόλις ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, πριν τα ποντίκια αρπάξουν το ψίχουλο και τραβήξουν το καθένα τον δρόμο του.