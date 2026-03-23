Αναστάτωση προκλήθηκε στο Λονδίνο, όταν τέσσερα ασθενοφόρα, που ανήκαν σε οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο, τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο και οι Αρχές μάλιστα ανακοίνωσαν πως ενδέχεται να πρόκειται για έγκλημα μίσους.

«Άρχισε έρευνα αφού τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε σε δήλωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

«Αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών που εξυπηρετεί ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έστειλε επιτόπου έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες. Κλήσεις από κατοίκους καταγράφηκαν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

«Πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο στις 05:06 (ώρα Ελλάδας).

Ο Μαρκ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος της υπηρεσίας Community Security Trust, η οποία συμβουλεύει τους 290.000 Εβραίους της Βρετανίας για ζητήματα ασφαλείας, επισήμανε «προφανή παραλληλισμό με παρόμοιες πρόσφατες αντιεβραϊκές εμπρηστικές επιθέσεις στη Λιέγη, το Ρότερνταμ και το Άμστερνταμ».

Μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Βρετανία έχει καταγράψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντισημιτικού μίσους.