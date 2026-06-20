Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον άλλοι 90 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 11 πολύ σοβαρά, κατά τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στα βόρεια του Λονδίνου, χθες Παρασκευή (19/6), σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που έφθασαν άμεσα στο σημείο.

Η σύγκρουση σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα νότια του Μπέντφορντ, εμπορικής πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την East Midlands Railway (EMR).

🚨🇬🇧 BREAKING: The high-speed East Midlands Railway train that has collided with a commuter train near Bedford pic.twitter.com/aDXt6Bzso9 pic.twitter.com/2ApnpEQRnZ — Nova Intel (@intel_nova) June 20, 2026

«Στιγμιαία εκτινάχθηκα στην απέναντι θέση και μετά είδα καπνό», διηγήθηκε ο Πιτ Ναπ, ένας επιβάτης, στο Press Association.

«Άνθρωποι βογκούσαν, ούρλιαζαν, ήταν σε κατάσταση σοκ και καταβεβλημένοι», πρόσθεσε ο Νατ και συμπλήρωσε: «Είδα πολλούς που αδυνατούσαν να μιλήσουν, είχαν κατάγματα στα πόδια».

One person is dead and almost 90 injured, after two trains collided near Bedford, about 100km north of London. British Transport Police have declared a major incident as officials begin an investigation into the circumstances. pic.twitter.com/4g0EzqhfQO — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2026

Σχεδόν πέντε ώρες μετά τη σύγκρουση, η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου στο σημείο. «Έντεκα άλλοι έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά, 22 σοβαρά και 56 φέρουν ελαφρά τραύματα», διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά ανησυχητική». Σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι «η σκέψη του στρέφεται στην οικογένεια του ανθρώπου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του και σε αυτούς που έχουν τραυματιστεί σοβαρά» και πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν γύρω στις 17: 15 τοπική ώρα (19:15 ώρα Ελλάδος) στη σιδηροδρομική γραμμή νότια του Μπέντφορντ, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν επαληθευτεί δείχνουν δύο τρένα που φαίνεται να είναι της East Midlands Railway (EMR) μετά τη σύγκρουσή τους, με το ένα να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος του άλλου.

Σύμφωνα με τις εικόνες αυτές και οι δύο αμαξοστοιχίες έχουν παραμείνει στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ωστόσο ένας επιβάτης δήλωσε ότι το ένα από τα τρένα είχε εκτροχιαστεί.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι απέστειλε «πολλά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών» στο σημείο «σοβαρού συμβάντος» νότια του Μπέντφορντ.

Ο επιβάτης Πιτ Ναπ δημοσίευσε στο διαδίκτυο εικόνες στην πλατφόρμα Bluesky, διευκρινίζοντας ότι βρισκόταν στο «πρώτο βαγόνι» του ενός εκ των τρένων και ότι βρισκόταν «σε κατάσταση σοκ» μετά τη σύγκρουση.

«Είμαι καλά, έχω αίμα στα πόδια και χτύπησα στην πλάτη. Οι άλλοι δεν είναι καλά», πρόσθεσε.

Η Τερίσα Άιταμπορ, επιβάτης και αυτή, δήλωσε στο BBC ότι ακούστηκε ένας «τεράστιος κρότος», και μετά χτύπησε το κεφάλι της στο μπροστινό της κάθισμα. «Άνοιξα τα μάτια και τότε είδα ανθρώπους να έχουν πέσει κάτω, με αίματα παντού», διηγήθηκε.

Εκπρόσωπος της EMR επιβεβαίωσε τη σύγκρουση των δύο τρένων, το ένα προερχόμενο από το Κόρμπι και το άλλο από το Νότινγχαμ, δύο πόλεις στην κεντρική Αγγλία, και διευκρίνισε ότι μετά το δυστύχημα κανένα τρένο δεν κατέστη δυνατό να φτάσει ή να αναχωρήσει από τον σταθμό του Λονδίνου St Pancras.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε από την πλευρά της «μεγάλη ανησυχία».

Η Υπηρεσία Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, η οποία διερευνά για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα σε τρένα και τραμ, ανακοίνωσε ότι ομάδα ερευνητών της βρίσκεται στο σημείο «για να αρχίσει να συλλέγει στοιχεία».

Ο ειδικός επί του σιδηροδρομικού τομέα Τόνι Μάιλς δήλωσε στο Sky News ότι δείχνει να πρόκειται για μια «σύγκρουση με σχετικά χαμηλή ταχύτητα» και ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι αμαξοστοιχίες δείχνουν «αρκετά μικρές».