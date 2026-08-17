Ένοχος για τον βιασμό ενός ηλικιωμένου άνδρα έξω από τον ναό St John’s στο Χάροου του βορειοδυτικού Λονδίνου κρίθηκε από το Harrow Crown Court ο 33χρονος Μπρούκε Ντεσαλάνιε, μετανάστης από την Ερυθραία.

Οι βρετανικές Αρχές τον χαρακτήρισαν ως έναν «επικίνδυνο δράστη» που στοχοποίησε σκόπιμα έναν ανυπεράσπιστο και ευάλωτο άνθρωπο.

Όπως αποδείχθηκε στη δικαστική αίθουσα, η επίθεση σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 23ης Ιουλίου του περασμένου έτους. Ο 33χρονος εντόπισε το θύμα, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης σε ένα παγκάκι, και το έσυρε προς έναν χώρο με γρασίδι πίσω από περίφραξη, όπου και το κακοποίησε σεξουαλικά.

Η εφιαλτική επίθεση τερματίστηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση μιας γυναίκας, η οποία αντιλήφθηκε τι συνέβαινε από το παράθυρό της και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που «έκαψε» τον 33χρονο

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της δίκης υπήρξε το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του δήμου, το οποίο παρουσίασε ο εισαγγελέας Σάιμον Σάνον.

Στα πλάνα διακρίνεται ο κατηγορούμενος να σέρνει το μεθυσμένο θύμα, ενώ την ίδια ώρα από το σημείο περνούσαν αυτοκίνητα και ένα διώροφο λεωφορείο. Η κατηγορούσα αρχή επεσήμανε ότι ο Ντεσαλάνιε διέκοπτε προσωρινά την πράξη του κάθε φορά που αντιλαμβανόταν πεζούς να πλησιάζουν.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον δράστη να κρύβεται πίσω από την πινακίδα του ναού, ενώ ο ηλικιωμένος παρέμενε πεσμένος στο έδαφος.

Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και η στάση στο δικαστήριο

Κατά την αστυνομική ανάκριση, ο 33χρονος, ισχυρίστηκε αρχικά ότι προσπαθούσε να βοηθήσει τον ηλικιωμένο λόγω της μέθης του.

Ωστόσο, μόλις οι αστυνομικοί του προέβαλαν το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, ο ίδιος συμβουλεύτηκε τον δικηγόρο του και στη συνέχεια αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, ενώ επέλεξε να μην καταθέσει ούτε στη δίκη.

Παρά τις εκκλήσεις της υπεράσπισης προς τους ενόρκους να μην οδηγηθούν σε «ενστικτώδη» αντίδραση επικαλούμενη αμφιβολίες, το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο.

Ο 33χρονος παρέμεινε εντελώς ανέκφραστος σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ακόμα και κατά την προβολή των σοκαριστικών πλάνων.

«Στόχευσε έναν ανυπεράσπιστο ηλικιωμένο»

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας εξήρε την ετοιμότητα των πολιτών που ειδοποίησαν τις Αρχές, τονίζοντας:

«Ο δράστης στόχευσε έναν ανυπεράσπιστο, ευάλωτο, ηλικιωμένο άνδρα. Χάρη στους πολίτες που ειδοποίησαν την αστυνομία, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στο σημείο, κατηγορήθηκε την επόμενη ημέρα και τέθηκε υπό κράτηση».

Παράλληλα, η Βρετανική Αστυνομία έκανε ανοιχτή έκκληση προς οποιοδήποτε άτομο έχει πέσει θύμα παρόμοιας σεξουαλικής επίθεσης να προχωρήσει σε καταγγελία, διαβεβαιώνοντας ότι θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη.

Πηγή: Dailymail