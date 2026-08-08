Ένας Βρετανός καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο ιερόδουλων, αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί σε πολλές γυναίκες στο Λονδίνο, ενώ αστυνομία και εισαγγελικές αρχές παραδέχτηκαν ότι διέπραξαν μια σειρά λαθών που του επέτρεψαν να κλιμακώσει τη δράση του.

Ο Σάιμον Λέβι, 40 ετών, κρίθηκε ένοχος για τις δολοφονίες της Καρμένσα Βαλένσια-Τρουχίγιο τον Μάρτιο του 2025 και της Σέριλ Γουίλκινς, τον Αύγουστο του 2025, καθώς και για τον βιασμό και την επίθεση σε μια τρίτη γυναίκα, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Τον Απρίλιο του 2025 αστυνομικοί συνέλαβαν τον Λέβι ως ύποπτο για τη δολοφονία της 53χρονης Βαλένσια-Τρουχίγιο, όμως τον άφησαν ελεύθερο – και εκείνος κακοποίησε σεξουαλικά πέντε γυναίκες μέσα σε τρένα στο Λονδίνο, μέχρι που σκότωσε και την Γουίλκινς, 39 ετών, πέντε μήνες αργότερα.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Κέβιν Σαόυθγουορθ από τη Μητροπολιτική Αστυνομία είπε στο BBC ότι πίστευε πως η ζωή της Γουίλκινς θα μπορούσε να έχει σωθεί και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της. Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) αυτοκαταγγέλθηκε στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής (IOPC), επειδή το 2024 «υποβάθμισε» τον Λέβι, από σεξουαλικό παραβάτη «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου».

Σύμφωνα με τη Met, η νεκροψία-νεκροτομή της Βαλένσια-Τρουχίγιο δεν κατέληξε σε κάποια βέβαιη αιτία θανάτου και έτσι ο Λέβι αφέθηκε ελεύθερος επειδή η αστυνομία δεν μπορούσε να αποδείξει ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Ο Λέβι είχε συλληφθεί το 2024 και στις αρχές του 2025 από την Αστυνομία Μεταφορών (BTP) για επιθέσεις σε γυναίκες μέσα σε τρένα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση – ακόμη και αφού θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία της 53χρονης.

Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Λίζα Ράμσαραν δήλωσε ότι «οι πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση» δεν παρασχέθηκαν στο δικαστήριο, παραδεχόμενη όμως ότι οι ενέργειες των αρχών δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα που προσδοκά το κοινό και οι οικογένειες των θυμάτων.

Ο αναπληρωτής Αρχηγός της BTP Τσάρλι Ντόιλ παραδέχτηκε και αυτός ότι η αρχική έρευνα δεν διεξήχθη αρκετά γρήγορα, όμως πλέον οι διαδικασίες έχουν τροποποιηθεί ώστε «οι καθ’ υποτροπή παραβάτες να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Ο Λέβι είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο, σε άλλη δίκη, για σεξουαλική επίθεση σε 10 γυναίκες μέσα σε τρένα του Λονδίνου. Κρίθηκε επίσης ένοχος για μια άλλη επίθεση, σε μια σωφρονιστική υπάλληλο, τον Απρίλιο του 2022, αφού είχε φυλακιστεί για άλλη επίθεση, το 2018.

ΠΗΓΗ φωτογραφιών και βίντεο: www.dailymail.com