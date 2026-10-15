Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση παραμέλησης ανηλίκου εκδικάστηκε στο Λονδίνο, με κατηγορούμενη τη 32χρονη Μαχρά Αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι μέσω γάμου.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Southwark Crown Court, η 32χρονη είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τις προηγούμενες ημέρες, πριν εντοπιστεί αναίσθητη σε δρόμο του δυτικού Λονδίνου, πεσμένη δίπλα στα κάγκελα και κοντά σε έναν επίσης αναίσθητο άνδρα.

Την ίδια ώρα, είχε υπό την επίβλεψή της ένα 3χρονο παιδί, το οποίο εντοπίστηκε από περαστικό ξυπόλυτο, να παίζει κοντά σε δρόμο με διερχόμενα οχήματα.

Η Αλ Ναχιάν παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου μία κατηγορία για παραμέληση παιδιού.

Παρέμεινε αναίσθητη για περίπου μισή ώρα

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η 32χρονη δεν ανταποκρινόταν για περίπου μισή ώρα.

Όταν τελικά συνήλθε, φέρεται να παρουσίασε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, φωνάζοντας στους αστυνομικούς:

«Δεν είναι σφαγείο εδώ, γιατί σας νοιάζει τόσο πολύ; Γιατί ανησυχείτε τόσο;».

Βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να τη δείχνει ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε παιδικά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων ένα πατίνι και ένα μικρό αεροπλανάκι.

Το παιδί βρέθηκε ξυπόλυτο κοντά στην κυκλοφορία

Ο εισαγγελέας Ρίο Παχλαβανπούρ ανέφερε ότι πολίτες αντιλήφθηκαν πως το παιδί ήταν χωρίς επίβλεψη και χωρίς παπούτσια, ενώ βρισκόταν πολύ κοντά σε κινούμενα οχήματα.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, το παιδί κάποια στιγμή κινήθηκε προς τον δρόμο κυνηγώντας ένα κομμάτι χαρτί, πριν παρέμβουν περαστικοί και το απομακρύνουν από το σημείο.

Ο δικαστής τόνισε ότι, εάν δεν είχαν επέμβει άμεσα οι πολίτες, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά ή ακόμη και να κινδυνεύσει η ζωή του.

Βρέθηκαν αντικείμενα σχετιζόμενα με χρήση ναρκωτικών

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω της σύνεργα που σχετίζονταν με χρήση ναρκωτικών, όχι όμως παράνομες ουσίες.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η Αλ Ναχιάν δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών την ίδια ημέρα, αλλά ήταν εξαιρετικά κουρασμένη, καθώς είχε καταναλώσει κοκαΐνη τις προηγούμενες ημέρες.

Ο συνήγορός της, Στίβεν Βούλο KC, ανέφερε ότι η πελάτισσά του έχει σταματήσει τη χρήση ναρκωτικών από τότε που εισήχθη σε πρόγραμμα απεξάρτησης στο Priory Centre στο Woking του Surrey, τον Ιούλιο.

Σε θεραπεία για εξάρτηση

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η 32χρονη ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας τριών μηνών και σχεδιάζει μετά την ολοκλήρωσή του να μετακομίσει στην περιοχή του Guildford, συνεχίζοντας ως εξωτερική ασθενής και συμμετέχοντας σε συναντήσεις των Narcotics Anonymous.

Ο δικηγόρος της υποστήριξε επίσης ότι η Αλ Ναχιάν έχει επιδείξει σημαντική μεταμέλεια και αποφασιστικότητα να ξεπεράσει την εξάρτησή της.

«Έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος εκείνη την ημέρα και το γνωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποινή κοινωφελούς επιτήρησης και πρόστιμο 5.000 λιρών

Ο δικαστής Τζόνσον KC της επέβαλε διετή κοινοτική ποινή, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτική συμμετοχή σε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Παράλληλα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 λιρών και δικαστικά έξοδα ύψους 1.000 λιρών.

Στο δικαστήριο έγινε επίσης γνωστό ότι η 32χρονη λαμβάνει μηνιαίο επίδομα περίπου 8.000 λιρών.

«Έδειξες αδιαφορία για την ασφάλεια του παιδιού»

Απευθυνόμενος στην κατηγορούμενη, ο δικαστής ήταν ιδιαίτερα αυστηρός.

Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι άφησε ένα μικρό παιδί ξυπόλυτο στον δρόμο, ενώ η ίδια βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή σε κατάσταση κατάρρευσης, συνιστούσε σοβαρή αδιαφορία για την ασφάλειά του.

Τόνισε ακόμη ότι το παιδί θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί, να χαθεί, να απομακρυνθεί από κάποιον άγνωστο ή να υποστεί ψυχολογικό σοκ βλέποντας τόσο την ίδια όσο και τον άνδρα που βρισκόταν μαζί της αναίσθητους στον δρόμο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και λόγω της ταυτότητας της κατηγορούμενης, η οποία ανήκει, μέσω γάμου, στην πανίσχυρη βασιλική οικογένεια Αλ Ναχιάν του Άμπου Ντάμπι, μία από τις πλουσιότερες και πιο επιδραστικές οικογένειες παγκοσμίως.