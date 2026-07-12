Άγρια επίθεση με μαχαίρι, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου στο δυτικό Λονδίνο, κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της Scotland Yard.

Η αιματηρή επίθεση στην οδό Ούξμπριτζ

Οι βρετανικές Αρχές έλαβαν επείγουσα κλήση για βοήθεια, λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί (τοπική ώρα). Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως σε μία κατοικία που βρίσκεται στην οδό Ούξμπριτζ, στην πολυσύχναστη περιοχή Χέιζ του δυτικού Λονδίνου.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό του σπιτιού, οι διασώστες εντόπισαν την 24χρονη κοπέλα να φέρει πολλαπλά και βαθιά τραύματα από μαχαίρι.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η νεαρή γυναίκα υπέκυψε επί τόπου στα βαρύτατα τραύματά της.

Την ίδια ώρα, ακριβώς έξω από την κατοικία, εντοπίστηκε ένας νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος είχε επίσης μαχαιρωθεί.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τις Αρχές να μην έχουν δώσει ακόμη επίσημη ενημέρωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Η καταδίωξη και η «βουτιά» του 44χρονου υπόπτου

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου εξαπέλυσε άμεσα ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή βάσει της περιγραφής του δράστη που έδωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κοντινή απόσταση έναν 44χρονο άνδρα, ο οποίος κρίθηκε ως ο βασικός ύποπτος για το μακελειό.

Ο 44χρονος συνελήφθη με την υποψία ανθρωποκτονίας και την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο.

Ωστόσο, ο φερόμενος δράστης δεν οδηγήθηκε αμέσως στα κρατητήρια, αλλά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αφού έφερε τραύματα τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να διαφύγει από την πίσω πλευρά του σπιτιού, πηδώντας από παράθυρο.

«Σοκαριστικό περιστατικό» – Συνεχίζονται οι έρευνες

Ο επικεφαλής των ερευνών, Επιθεωρητής Αλάμ Μπανγκού, σε δηλώσεις του χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», σημειώνοντας ότι μία γυναίκα έχασε τραγικά τη ζωή της, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται τραυματισμένος.