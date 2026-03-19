Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου, όπου ένα βρέφος μόλις 18 ημερών έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από παράθυρο τρίτου ορόφου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η μικρή Μαριάμ, έπεσε από συρόμενο παράθυρο του διαμερίσματος της οικογένειας το πρωί του Σαββάτου στις 14 Μαρτίου. Η 43χρονη μητέρα της, κατηγορείται ότι ευθύνεται για τον θάνατό της, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να εμφανιστεί στο δικαστήριο κατά την προγραμματισμένη ακρόαση.

 


Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο πατέρας του παιδιού κάλεσε τις αστυνομικές Αρχές γύρω στις 7:30 το πρωί, δηλώνοντας ότι το μωρό είχε πέσει από το παράθυρο. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στην κουζίνα, ετοιμάζοντας γάλα.

Οι διασώστες και η αστυνομία που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το βρέφος σε τσιμεντένια επιφάνεια, κάτω από το διαμέρισμα. Παρά τις προσπάθειες μεταφοράς του στο νοσοκομείο, το κοριτσάκι υπέκυψε στα τραύματά του περίπου στις 9:00 το πρωί, έχοντας υποστεί σοβαρό κάταγμα στο κρανίο από την πτώση ύψους περίπου 10 μέτρων.

Η μητέρα συνελήφθη αρχικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας και στη συνέχεια της απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία. Με απόφαση του δικαστηρίου προφυλακίστηκε, ενώ η απολογία της αναμένεται τον Ιούνιο και η δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.

Πηγή: LBC 

