Ο Βρετανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, που δικάζεται σήμερα στο Λονδίνο για παρενόχληση δύο δημοσιογράφων, δήλωσε ότι εξασφάλισε την οικονομική υποστήριξη του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ για να πληρώσει τους δικηγόρους του.

Ο Τόμι Ρόμπινσον, κατά κόσμον Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, 43 ετών, κατηγορείται για «παρενόχληση που προκάλεσε τον φόβο βίας» επειδή εξαπέλυσε απειλές, μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, εναντίον δύο δημοσιογράφων της ταμπλόιντ Daily Mail και της ιστοσελίδας Mail Online, των Άντριου Γιανγκ και Τζέικομπ Ντιρνχάμπερ.

Τα γεγονότα αυτά ανάγονται στο διάστημα 5-7 Αυγούστου 2024, την εποχή που το Ηνωμένο Βασίλειο συγκλονιζόταν από ένα κύμα αντιμεταναστευτικών και ισλαμοφοβικών ταραχών, στην υποκίνηση των οποίων φέρεται ότι συνέβαλε ο Τόμι Ρόμπινσον μέσω των αναρτήσεών του. Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους καθώς δυσαρεστήθηκε από μια σειρά ρεπορτάζ της Daily Mail που περιέγραφαν τις διακοπές του στην Κύπρο, όπου βρισκόταν οικογενειακώς εκείνη την περίοδο.

Σήμερα στο δικαστήριο δήλωσε αθώος.

Πριν ξεκινήσει η δίκη του στο ποινικό δικαστήριο του Σάουθγουορκ, ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, ένα βίντεο που τον δείχνει να απαντά «Ναι» στην ερώτηση αν τον στηρίζει ο Ίλον Μασκ. Πρόσθεσε ότι διαθέτει «μια ομάδα δικηγόρων» που του παρασχέθηκε από τον δισεκατομμυριούχο.

Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, ο Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Μπέντζαμιν Χολτ περιέγραψε τα μηνύματα που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και εκείνα που στάλθηκαν απευθείας από τον Ρόμπινσον στους δύο δημοσιογράφους, κατηγορώντας τον για «εκφοβιστικές τακτικές». Αναφέρθηκε κυρίως σε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρόμπινσον και του Άντριου Γιανγκ, κατά την οποία ο ακτιβιστής εμφανιζόταν «ολοένα και πιο απειλητικός» και είπε στον δημοσιογράφο. «Θα έρθω να σε αναζητήσω». Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, «αποφάσισε να εκφοβίσει τους δημοσιογράφους» έπειτα από αυτό που θεώρησε ως «αδικαιολόγητη (εκ μέρους τους) παρέμβαση στις διακοπές του».

«Επέλεξε να τους εκφοβίσει, φροντίζοντας κάποια άτομα να πάνε στα σπίτια τους» και «σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια συνδρομητές ανάρτησε φωτογραφίες των κατοικιών τους». Οι δημοσιογράφοι στη συνέχεια απειλήθηκαν από τους υποστηρικτές ή τους ακολούθους του, είπε ο Χολτ.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα και αν κριθεί ένοχος ο Ρόμπινσον, μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως και 10 ετών.