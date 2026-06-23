Αναστάτωση επικράτησε στο ανατολικό Λονδίνο με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου που περπατούσε στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας έξι άτομα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος έφυγε αναπτύσσοντας ταχύτητα αφού πρώτα καρφώθηκε στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου μπλε αυτοκινήτου.

Κατά την «τρελή» του πορεία πέρασε ξυστά από κάποιους περαστικούς, ενώ άλλους τους παρέσυρε εντελώς.

Δείτε το βίντεο από τη σύγκρουση:

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στις 08:18 στην οδό Γκριν Στριτ (Green Street), στην περιοχή Άπτον Παρκ (Upton Park). Στα πλάνα φαίνεται ένα μπλε Toyota να σταματά στην άκρη του κεντρικού δρόμου.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και ενώ περίπου δέκα πεζοί περπατούσαν στο πεζοδρόμιο, ένα γκρι 4×4 αυτοκίνητο εμφανίζεται να μπαίνει στον δρόμο με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το όχημα ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Ο καταζητούμενος οδηγός πέφτει πάνω σε μια κολόνα φωτισμού, γκρεμίζοντάς την μαζί με έναν φωτεινό σηματοδότη.

Καθώς οι πεζοί τρέχουν να προστατευτούν, το γκρίζο αυτοκίνητο καρφώνεται με δύναμη στο πίσω μέρος του σταματημένου μπλε Toyota προτού ακινητοποιηθεί για δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, και τα δύο οχήματα βγαίνουν εκτός του πεδίου όρασης της κάμερας ασφαλείας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, επιβεβαιώθηκε ότι η κατάσταση και των έξι ανθρώπων που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο δεν είναι κρίσιμη, ούτε αντιμετωπίζουν σοβαρά τραύματα.

Μέχρι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας δεν είχε γίνει καμία σύλληψη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος:

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, οι αστυνομικοί απέκλεισαν και τις δύο πλευρές της Γκριν Στριτ, διακόπτοντας την κυκλοφορία σε ένα μεγάλο τμήμα του πολυσύχναστου δρόμου. Το απόγευμα του Σαββάτου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε πίσω από τις αστυνομικές κορδέλες στο Άπτον Παρκ. Τα πλάνα από το σημείο δείχνουν σπασμένα γυαλιά διάσπαρτα στο οδόστρωμα, τα οποία μάζευαν οι αστυνομικοί. Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.