Βίντεο καταγράφει νεαρή γυναίκα, κρατώντας ένα ψαλίδι, να κόβει χωρίς δισταγμό τις κορδέλες-μνημείο, τις οποίες είχε τοποθετήσει η εβραϊκή κοινότητα στα κάγκελα ενός φράχτη στο Βόρειο Λονδίνο.

Δήλωσε ότι οι κορδέλες «υποστηρίζουν γενοκτονία».

Η κίτρινη κορδέλα αποτελεί σύμβολο της καμπάνιας «Φέρτε τους πίσω» για τους ομήρους που απήχθησαν από τρομοκράτες της Χαμάς και κρατούνται στη Γάζα.

Οργισμένοι κάτοικοι την αντιμετώπισαν την Δευτέρα στην οδό Fortis Green στο Muswell Hill, έξω από το Pocket Park, λίγα μόλις μέτρα από τη συναγωγή της περιοχής.

Καθώς συνέχιζε να κόβει τις κορδέλες, μία γυναίκα τη ρώτησε το όνομά της.

Εκείνη απάντησε:

«Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν διαπράττω έγκλημα».

Όταν οι παρευρισκόμενοι της είπαν ότι παραβιάζει τον νόμο, απάντησε:

«Καλέστε την αστυνομία και πείτε τους ότι έχετε πρόβλημα με αυτό».

Ένας άνδρας ακούγεται να την αποκαλεί «αηδιαστικό ανθρωπάκι». Εκείνη απαντά:

«Νομίζω ότι η υποστήριξη της γενοκτονίας είναι αηδιαστική… Ναι, γιατί αυτό ακριβώς είναι».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε στη Daily Mail:

«Περίπου στις 4:25 μ.μ. τη Δευτέρα, ειδοποιηθήκαμε για ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το οποίο φαίνεται να δείχνει μια γυναίκα να αφαιρεί κορδέλες από κάγκελα στο Muswell Hill, στο Haringey. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και εξετάζουν το υλικό για να διαπιστώσουν εάν έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα, συμπεριλαμβανομένου εγκλήματος μίσους ή φθοράς ξένης περιουσίας. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα στέκεται πάντα υπερήφανα απέναντι σε όσους επιθυμούν κακό και μίσος κατά των εβραϊκών κοινοτήτων», και κάλεσε τους φοιτητές να μην διαδηλώσουν τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν στις θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κάθε παιδί του Ισραήλ πρέπει να μπορεί να ζει δίπλα στους Παλαιστίνιους γείτονές του με ασφάλεια και σιγουριά, με αφορμή την επέτειο».

Σε άρθρο του στους Times, ο Στάρμερ χαρακτήρισε τις φοιτητικές διαμαρτυρίες «αντιβρετανικές», λέγοντας ότι δείχνουν έλλειψη σεβασμού. «Δεν είναι αυτή η ταυτότητα της χώρας μας. Είναι αντιβρετανικό να δείχνεις τόσο λίγο σεβασμό στους άλλους», έγραψε.

Πρόσθεσε ότι οι «φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί από κάποιους, ως αφορμή για επιθέσεις σε Βρετανούς Εβραίους».